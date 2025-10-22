Reforma de Lacalle Pou a la seguridad social "no resolvió el problema" y lo agravó según informe

El estudio también analizó otras reformas paramétricas, encontrando que la indexación por IPC del tope del Pilar 1 hasta 2040 resulta insuficiente para resolver el problema de fondo. Peor aún, la disminución de la edad normal de retiro a 63 o 60 años generaría "un escenario de sostenibilidad incluso más preocupante".

Peor que antes

"Los nuevos datos generan un escenario de sostenibilidad incluso más preocupante que hace un año", señala el documento. Los investigadores urgen a "explorar alternativas que conduzcan a reducir el déficit financiero del sistema", recomendando que cualquier medida de protección social adicional debe diseñarse "minimizando su impacto fiscal".

Las conclusiones del estudio plantean un desafío inmediato para los diseñadores de políticas públicas, que deberán balancear la protección social con la sostenibilidad financiera del sistema previsional en un contexto demográfico cada vez más desfavorable.