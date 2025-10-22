Un análisis actuarial del Observatorio de Seguridad Social de CINVE revela que el sistema previsional administrado por el BPS enfrenta un serio desafío de sostenibilidad financiera que se agravará en las próximas décadas, proyectándose un déficit que podría alcanzar el 7.5% del PBI.
Peor que antes
Reforma de Lacalle Pou a la seguridad social "no resolvió el problema" y lo agravó según informe
El CINVE publicó un informe en el que cuestiona resultados de la ley que reformó la seguridad social aprobada durante del gobierno de Lacalle Pou.