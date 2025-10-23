Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Inumet | tormentas |

tomar Precaución

Inumet advirtió por tormentas fuertes y lluvias abundantes: el detalle del pronóstico

Tormentas fuertes y precipitaciones abundantes se esperan desde la madrugada del viernes. Las zonas más afectadas serán el litoral oeste y sur del Río Negro.

Inumet advirtió por tormentas fuertes y lluvias abundantes: el detalle del pronóstico.

Inumet advirtió por tormentas fuertes y lluvias abundantes: el detalle del pronóstico.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este jueves un aviso a la población ante una "desmejora" de las condiciones climáticas que se espera a partir de la madrugada y mañana de este viernes 24 de octubre. Según explicó el organismo, el fenómeno se debe al ingreso de "un sistema frontal de lento desplazamiento", ocasionando "tormentas fuertes y precipitaciones puntualmente abundantes".

Según el comunicado oficial, las zonas que inicialmente sentirán con mayor rigor el impacto de este fenómeno serán el litoral oeste y el sur del Río Negro. La desmejora comenzará en las primeras horas del viernes, extendiendo la inestabilidad durante todo el día.

El aviso señala que la situación se agravará durante la noche del viernes y hasta la mañana del sábado 25, período en el cual "los fenómenos meteorológicos incrementen su intensidad" en las mismas áreas ya mencionadas.

Inumet advierte específicamente que las tormentas podrían venir acompañadas de "rachas de viento fuerte e intensa actividad eléctrica", lo que añade un factor de riesgo adicional.

Informarse y mantener precauciones

Se espera un lento pero gradual desplazamiento del sistema frontal hacia el noreste en el transcurso de la mañana del sábado. Con este movimiento, las condiciones del tiempo comenzarán a mejorar paulatinamente por el suroeste del territorio.

El organismo recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones. La sugerencia es "estar atentos a los pronósticos oficiales emitidos por Inumet en su sitio web y redes sociales" para seguir la evolución del evento y cualquier actualización o advertencia que pueda surgir.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Inumet_/status/1981391791179059661&partner=&hide_thread=false

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar