Inumet advirtió por tormentas fuertes y lluvias abundantes: el detalle del pronóstico.

Inumet advierte específicamente que las tormentas podrían venir acompañadas de "rachas de viento fuerte e intensa actividad eléctrica", lo que añade un factor de riesgo adicional.

Informarse y mantener precauciones

Se espera un lento pero gradual desplazamiento del sistema frontal hacia el noreste en el transcurso de la mañana del sábado. Con este movimiento, las condiciones del tiempo comenzarán a mejorar paulatinamente por el suroeste del territorio.

El organismo recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones. La sugerencia es "estar atentos a los pronósticos oficiales emitidos por Inumet en su sitio web y redes sociales" para seguir la evolución del evento y cualquier actualización o advertencia que pueda surgir.