Sánchez cruza a la oposición sobre Cardama: "Intentaron estafar al Estado"

Cardama y el correo
Indicó que Cardama envió un correo electrónico, minutos antes de la conferencia, diciendo que extendía la garantía con la misma empresa, que no existe, insistió Sánchez. "Es el contrato más grande que tiene el astillero", sostuvo.
"¿Cómo vas a seguir adelante con un contrato si no hay garantía?", cuestionó. Afirmó que el gobierno se apegará al contrato para evitar juicios.
Sobre la oposición dijo: "Una posición razonable sería que pidan las máximas garantías para llegar al fondo del asunto".
Oposición molesta
Tras conocer la decisión del Gobierno, García publicó en su cuenta de X: "Lamentable que el presidente Orsi se haya prestado para una maniobra política de la peor especie. Sabe que los barcos se están construyendo en forma avanzada y va a dejar al país sin posibilidad de cuidar nuestro mar. Con esta jugada expone al UY a demandas y a romper con la seriedad de nuestro país en el cumplimiento de un contrato. La política menor lamentablemente le ganó al presidente. Si quiere discutir las garantías que presentó la empresa, lo puede hacer, pero reconoce en la conferencia de prensa que se están construyendo y expone al Uruguay a dejarlo sin barcos por política menor. Nunca quisieron las patrullas por razones políticas".
En esa misma línea se pronunció el senador nacionalista Sebastián Da Silva, que aseguró que el presidente Orsi cometió “una torpeza”.
“Rescindir un contrato de estas características en conferencia de prensa es una torpeza propia de alguien que no está cumpliendo con sus obligaciones, que es la debida diligencia, tratar de lograr solucionar los problemas”, dijo Da Silva en improvisada rueda de prensa en el Parlamento.
“No existió un telegrama, una llamada, una intención lógica de poder resolver un problema colateral como es la garantía, cuando en paralelo se está construyendo el barco de guerra, y donde todos los días hay dos marinos uruguayos que están controlando que no se ponga un tornillo de plástico y le pongan uno de acero”, agregó.
“Vaya a saber uno quién le dio manija a Orsi para cometer tan terrible torpeza, porque es una torpeza lo que hizo”, insistió el senador blanco.