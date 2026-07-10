Colonia: más de 30.000 personas tendrán saneamiento, tras obras de OSE por U$S 94 millones

“Se resuelve eso y se sigue trabajando en obras que son las que van enterradas, que lucen menos, me consta que se invierte mucha plata, pero es tan caro como necesario”, agregó.

En ese sentido, el mandatario sostuvo que hay que seguir pensando en un formato para mejorar la articulación entre municipios, intendencias y OSE.

Orsi y las iniciativas

Recordó que, cuando fue intendente de Canelones, debió coordinar una obra de saneamiento en Ciudad de la Costa y “fue titánico”, por lo cual hubo que constituir una sociedad anónima entre los gobiernos nacional y departamental y OSE para realizar la coordinación.

“Me gustó ese formato, hay que pensarlo”, dijo.

Orsi valoró la coordinación entre la Intendencia de Colonia y OSE, pero, sostuvo, no se puede quedar a expensas de la buena relación. “Hay que generar mecanismos de funcionamiento más ágiles y seguros”, añadió.

OSE y las inversiones

Durante la ceremonia, el titular de OSE, Pablo Ferreri, subrayó que las autoridades del ente recorrieron distintos departamentos del país, para presentar las obras de saneamiento previstas.

En ese contexto, enumeró los anuncios realizados hasta el momento:

• En Paysandú, se invertirán U$S 15 millones

• En Rivera, U$S 13 millones

• En Maldonado, U$S 35 millones

• En Tacuarembó, U$S 10 millones

• En Soriano, U$S 35 millones

“Hoy toca un departamento que va a tener una inversión muy significativa, 94.000.00 de dólares, que involucra obras que, en algunos casos, ya comenzaron, como las de Colonia del Sacramento. Las de Nueva Helvecia y Colonia Valdense se iniciarán en estos días, y en un par de meses, las de Juan Lacaze”, detalló Ferreri durante el acto de lanzamiento.