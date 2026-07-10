Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

iniciativas en el interior

Colonia: más de 30.000 personas tendrán saneamiento, tras obras de OSE por U$S 94 millones

OSE desarrollará en Colonia obras de saneamiento por U$S 94 millones, las que forman parte del Proyecto de Universalización de Saneamiento en el país.

OSE presentó obras de saneamiento en Juan Lacaze.

OSE presentó obras de saneamiento en Juan Lacaze.

 Camilo Dos Santos / Presidencia
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La ciudad de Juan Lacaze fue escenario de la presentación de los trabajos de la Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE) en Colonia, que integran el Proyecto de Universalización del Saneamiento en Uruguay. Se trata de una de las mayores inversiones del organismo en este periodo y beneficiará a decenas de localidades y ciudades del interior del país.

El ácto contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, y las autoridades de OSE. Fueron recibidos por el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez.

Orsi, en declaraciones a la prensa indicó que el acto “tiene doble sentido, los anuncios de OSE y lo que ha sido el cierre de falta de coordinación entre el Gobierno nacional y el departamental, que fueron años sin poder resolver”.

“Se resuelve eso y se sigue trabajando en obras que son las que van enterradas, que lucen menos, me consta que se invierte mucha plata, pero es tan caro como necesario”, agregó.

En ese sentido, el mandatario sostuvo que hay que seguir pensando en un formato para mejorar la articulación entre municipios, intendencias y OSE.

Orsi y las iniciativas

Recordó que, cuando fue intendente de Canelones, debió coordinar una obra de saneamiento en Ciudad de la Costa y “fue titánico”, por lo cual hubo que constituir una sociedad anónima entre los gobiernos nacional y departamental y OSE para realizar la coordinación.

Me gustó ese formato, hay que pensarlo”, dijo.

Orsi valoró la coordinación entre la Intendencia de Colonia y OSE, pero, sostuvo, no se puede quedar a expensas de la buena relación. “Hay que generar mecanismos de funcionamiento más ágiles y seguros”, añadió.

OSE y las inversiones

Durante la ceremonia, el titular de OSE, Pablo Ferreri, subrayó que las autoridades del ente recorrieron distintos departamentos del país, para presentar las obras de saneamiento previstas.

En ese contexto, enumeró los anuncios realizados hasta el momento:

• En Paysandú, se invertirán U$S 15 millones

• En Rivera, U$S 13 millones

• En Maldonado, U$S 35 millones

• En Tacuarembó, U$S 10 millones

• En Soriano, U$S 35 millones

Hoy toca un departamento que va a tener una inversión muy significativa, 94.000.00 de dólares, que involucra obras que, en algunos casos, ya comenzaron, como las de Colonia del Sacramento. Las de Nueva Helvecia y Colonia Valdense se iniciarán en estos días, y en un par de meses, las de Juan Lacaze”, detalló Ferreri durante el acto de lanzamiento.

Te puede interesar