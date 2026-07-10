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Sociedad joven | Argentina: | homicidio

Autor material

Detuvieron en Argentina a joven de 18 años buscado por el triple homicidio ocurrido en el Cerro

Joven de 18 años estaba requerido por ser sospechado como el autor material del triple homicidio ocurrido el pasado 24 de mayo en una boca de drogas del Cerro.

Casa en el Cerro donde el joven habría cometido el crimen.

Casa en el Cerro donde el joven habría cometido el crimen.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Policía de Argentina detuvo en la mañana de este viernes a un joven de 18 años que estaba requerido por la Justicia uruguaya y por Interpol por ser sospechado como el autor material del triple homicidio ocurrido el pasado 24 de mayo en una boca de venta de drogas ubicada en Egipto y Estados Unidos (Cerro).

Los investigadores presumen que la boca pertenecía a Ricardo Cáceres Correa, alias Ricardito -medio hermano de Alberto "Betito" Suárez- quien fue trasladado, tras el hecho, del Penal de Libertad a la Unidad 25 de máxima seguridad del exComcar.

El joven de 18 años buscado por el triple homicidio

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos había pedido su requisitoria internacional luego de tener información de que el joven de 18 años, sospechado de cometer el crimen, había viajado hacia Argentina, según consignó Subrayado.

La investigación policial sigue adelante para dar con los involucrados en el homicidio, que fue dentro de una casa que funcionaba como boca de drogas. Durante los procedimientos posteriores al triple homicidio, la Brigada Departamental Antidrogas (BDA) de Montevideo resolvió tapiar el lugar y luego detuvo a cuatro personas y tres de ellas fueron condenadas.

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