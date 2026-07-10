La Policía de Argentina detuvo en la mañana de este viernes a un joven de 18 años que estaba requerido por la Justicia uruguaya y por Interpol por ser sospechado como el autor material del triple homicidio ocurrido el pasado 24 de mayo en una boca de venta de drogas ubicada en Egipto y Estados Unidos (Cerro).
Autor material
Detuvieron en Argentina a joven de 18 años buscado por el triple homicidio ocurrido en el Cerro
Joven de 18 años estaba requerido por ser sospechado como el autor material del triple homicidio ocurrido el pasado 24 de mayo en una boca de drogas del Cerro.