Empresa República Ganadera irá a concurso de acreedores

República Ganadera señaló además estar en "conversaciones avanzadas" con "actores claes del sector ganadero": "Estamos desarrollando un plan de reorganización integral que tiene como finalidad reforzar nuestra capacidad operativa y financiera".

Según detallan, el plan busca preservar el valor del empresa, estabilizar sus operaciones y garantizar el cumplimiento de las expectativas de quienes están involucrados: "Dicho proceso se centrará en garantizar la continuidad de nuestras actividades productivas, optimizar el manejo del ganado y consolidar a República Ganadera como un referente en el sector".

Faltarían US$ 55 millones en ganado y más de 1.500 inversores afectados

El Dr. Carlos Esponda, abogado representante de clientes que tenían inversión en República Ganadera, explicó en Valor Agregado de radio Carve que la empresa cuenta con tres tipos de acreedores: inversores con ganado a su nombre, otros sin ganado a su nombre y acreedores comerciales o personas que brindan servicios.

Según el letrado, la diferencia entre el ganado que hay y lo que no hay, es de aproximadamente US$ 55 millones.

“El activo es de US$ 78 millones, pero lo que hay en ganado no superaría los US$ 25 millones”, expresó Esponda. En relación a la cantidad de inversores afectados, sostuvo que son más de 1.500.