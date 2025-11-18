Antel fue reconocida como la empresa de telecomunicaciones mejor evaluada de Uruguay, posicionándose en el sexto lugar entre las 100 principales del país y su equipo de comunicación en el tercer puesto del top 10, según el ranking Merco de Reputación Corporativa 2025.
Se consolida como líder
Antel: la Empresa de Telecomunicaciones con mejor reputación del país
Con esta nueva distinción, Antel mantiene su liderazgo en el rubro y renueva su posicionamiento como una de las empresas de mayor reputación y confianza en Uruguay.