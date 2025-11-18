Hacete socio para acceder a este contenido

Se consolida como líder

Antel: la Empresa de Telecomunicaciones con mejor reputación del país

Con esta nueva distinción, Antel mantiene su liderazgo en el rubro y renueva su posicionamiento como una de las empresas de mayor reputación y confianza en Uruguay.

Nuevo reconocimiento para Antel
Por Redacción de Caras y Caretas

Antel fue reconocida como la empresa de telecomunicaciones mejor evaluada de Uruguay, posicionándose en el sexto lugar entre las 100 principales del país y su equipo de comunicación en el tercer puesto del top 10, según el ranking Merco de Reputación Corporativa 2025.

Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa), con presencia en 19 países, es un instrumento de evaluación de la reputación de las empresas, de referencia en Iberoamérica desde el año 2000.

Es el primer monitor auditado de escala mundial, con seguimiento y verificación de su proceso de elaboración y resultados corporativos a cargo de la consultora KPMG que, según la norma ISAE 3000, publica su dictamen cada edición.

En Uruguay, el estudio se lleva a cabo desde 2019.

