Infancias y adolescencias protagonizarán un congreso nacional por primera vez

Infancias y adolescencias no solo participarán del congreso, sino que impulsarán unas 80 iniciativas, como espectáculos en vivo, ferias, muestras culturales, diferentes expresiones de infancias y adolescencias, talleres participativos y mesas temáticas. Además, realizarán la cobertura periodística del evento.

Incluir sus miradas en las políticas

En diálogo con Caras y Caretas, Fernado Olivera, vocero de PIAs, explicó que la participación de infancias y adolescencias en esta nueva edición del congreso responde a un objetivo central: "incorporar sus miradas en la definición de políticas públicas". “Nos pareció importante realizar un encuentro que fuera lo más amplio y representativo posible, donde los gurises pudieran discutir los temas que los atraviesan en sus vidas cotidianas”, sostuvo.

El vocero explicó que las mesas de trabajo convocan a participantes "de todas las edades", con dinámicas adaptadas a cada franja etaria. Indicó que incluso se habilitó un espacio específico para la primera infancia.

Una deuda pendiente

La realización del congreso coincide con la primera conmemoración del Día Nacional de los Derechos de las Infancias y Adolescencias, aprobado por ley a instancia de PIAs. Al respecto, Olivera recordó que el proyecto se impulsó en 2023 con la intención de "poner en relevancia la necesidad de avanzar hacia los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, entendiendo que Uruguay tiene una gran deuda con la infancia”. Agregó que los indicadores de desigualdad, pobreza y violencia territorial refuerzan la urgencia de priorizar estas problemáticas y generar un “estado de cuenta” anual sobre avances y desafíos.

"Tener un día conmemorativo es también una oportunidad para que todas las organizaciones e instituciones vinculadas a las infancias y las adolescencias puedan hacer un balance y poner arriba de la mesa lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho y hacia dónde hay que avanzar".

Consultado sobre cómo se transformarán las conclusiones del congreso en acciones concretas, explicó que se elaborará una relatoría cuyos resultados serán presentados ante autoridades políticas, junto con un documento público que sistematizará los insumos generados.

“Para nosotros sería muy relevante que la voz de todos los gurises sea parte activa de las políticas públicas, que este congreso no quede solo en el congreso, sino que sea un puntapié para una cierta sistematicidad de espacios de consulta”, enfatizó.

Consideró que este enfoque permitiría recoger realidades diversas en todo el territorio y fortalecer una construcción colectiva “donde los gurises tienen mucho más que aportar”.

Sobre el congreso

El congreso será inaugurado el jueves 20 en una mesa que niñas, niños y adolescentes compartirán con autoridades nacionales, en el marco del lanzamiento oficial del primer Día Nacional de las Infancias y Adolescencias. La actividad cerrará el viernes 21 con un espacio intergeneracional destinado a presentar conclusiones y compromisos surgidos del encuentro.

Los contenidos se agrupan en cuatro ejes: salud (con énfasis en salud mental, educación en salud y violencias), sexualidades (identidades, vínculos y derechos), territorios (ambiente, redes sociales, entorno digital, participación y educación) y cuidados y protección integral (pobreza, trabajo infantil y organización social del cuidado).

PIAs informó que el congreso contará con el respaldo de organismos públicos, gobiernos departamentales, instituciones educativas y organizaciones internacionales.