En diez años se triplicó la cifra de población sin hogar en Uruguay

Explicó que en la investigación que llevó adelante, junto a la arquitecta Leticia Moreno, se hizo una proyección de crecimiento del fenómeno en la Facultad de Ingeniería a través de una técnica algorítmica, con modelos de cálculo. "Ello nos indica que para 2030, la población sin hogar de Montevideo puede pasar a ser de 10 mil personas para en 2035 la población sinhogarismo puede pasar a ser de 20 mil. O sea, que una ciudad como Montevideo que tiene 5.000 personas hoy sin hogar y que la predicción indica que puede tener 10 mil personas sin hogar en 2030. O sea que dentro de 5 años se puede duplicar", agregó,

"Entonces cuando uno ve esta foto un poco más amplia del tema habitacional en Montevideo, se da cuenta que por un lado Montevideo de hace 20 años tiene una tendencia robusta, muy clara, de crecimiento de personas sin hogar. Si uno la proyecta de acá a diez años es una situación alarmante", añadió.

El especialista recordó que los asentamientos irregulares son la solución que la gente encontró a autoproducirse una vivienda porque no encontraba otra manera de acceder a ese bien y a ese derecho. "Es la solución que la gente encontró a un déficit de acceso, para no ser una persona en situación de calle. Para no ser una persona sin hogar".

Bustillo explicó que, al día de hoy, si bien Uruguay tiene un paso para tener una ley sobre el fenómeno de inmuebles abandonados, "el fondo y el corazón del problema de lo que hablamos es sobre inmuebles vacantes, es sobre inmuebles que están vacíos y el modelo de política, yo creo, adecuado, el modelo que desarrolló Brasil, en realidad es una ley de inmuebles vacíos".

"Uruguay tiene una tendencia clara, en la última década, que lo marcó el nuevo censo de crecimiento de la vivienda desocupada en la mayor parte de los departamentos del país. Es un fenómeno que Uruguay lo tiene muy poco estudiado en detalle", remarcó.