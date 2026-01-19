Espacio Modelo reabrió sus puertas renovado

El pasado fin de semana reabrió sus puertas el Espacio Modelo tras permanecer cerrado las primeras dos semanas de enero por obras. Se hicieron trabajos de limpieza, pintura e impermeabilización en un espacio público que sigue ofreciendo actividades deportivas, culturales y recreativas gratuitas para personas de todas las edades.
El Espacio estará abierto diariamente de 10:00 a 21:45 horas hasta fines de marzo, y a partir de abril lo hará de 9:00 a 20:45.
Durante la jornada de reapertura, hubo una recorrida de autoridades de la que participaron el Prosecretario General de la IM, Diego Olivera, y el director de la División de Espacios Públicos y Edificaciones, Marcelo Roux. También estuvieron el director del Departamento de Desarrollo Económico, Camilo Benítez, la gerenta de Planificación, Natalia Brener, y la coordinadora del Espacio Modelo, Ana Acosta.
Roux dijo que, desde su inauguración hace dos años, en el Espacio Modelo “se han venido haciendo mantenimientos progresivamente, pero decidimos cerrar la primera quincena de enero para hacerle un mantenimiento más integral”.
Sobre los trabajos realizados, detalló que “tuvieron que ver principalmente con la pintura de todos los componentes del Espacio. Por otro lado, se ha limpiado muchísimo: se hidrolavó una gran parte del ex mercado, de los juegos, y se impermeabilizó un área importante del área este del edificio, que estaba teniendo algún problemita de filtraciones”.
Por su parte, Acosta, se refirió a la lista de actividades que ya están disponibles para disfrutar. Dijo que “tenemos la pista de skate abierto, la escuelita de skate, el básquet, incluyendo su rama inclusiva, los miniraiders, la gimnasia para adultos mayores y las canchas abiertas”. Todas son gratuitas y sin inscripción previa.
Anunció, además, que el 14 de marzo se lanzará la programación fija para todo el año, que contemplará “unas 20 actividades deportivas, culturales y talleres gratuitos”. A todo esto hay que sumarle los eventos masivos fijos, como los que se dan durante Turismo y las vacaciones de julio y setiembre, entre otras.
Más que un parque público
Olivera, destacó el trabajo coordinado que implica el Espacio Modelo. Afirmó que “en esta administración asumimos entendiendo que el Espacio Modelo está diseñado no solo como un parque público. Hay oficinas con vínculo con la comunidad que también tienen un espacio, como el laboratorio de innovación y el área deportiva, por ejemplo”.
Ante este escenario, dijo, “nos pareció que, más allá de que el principal responsable es Espacios Públicos, teníamos que definir una instancia de coordinación entre direcciones, donde esté cultura, desarrollo económico y planificación urbana, porque todo el entorno del Espacio Modelo está siendo transformado con proyectos inmobiliarias y cooperativas que se van a instalar en la zona. Esta es una gran oportunidad de sinergia de políticas públicas sobre la ciudad, y en esa coordinación de distintas áreas es que venimos trabajando”.
Más emprendimientos comerciales
Contó, además, que está proyectado darle mayor presencia a la faceta comercial en el futuro, para que esta complemente la rica oferta existente en el Espacio Modelo.
Al respecto, explicó: “Nos gusta pensar que esta instalación tiene algo así como un 80% de espacios de recreación, de esparcimiento y encuentro. Pero también tiene que tener el otro 20% una superficie destinada a emprendimientos comerciales”.
Eso contempla, aseguró, tanto al consumo que se realiza dentro del parque, como alimentos, café y demás, pero también debe tener en cuenta el constante crecimiento de esa área de la ciudad. “En la medida que la zona se vaya repoblando, los servicios comerciales son importantes para la comunidad. En eso venimos trabajando, viendo los lugares disponibles, porque hay muy buena infraestructura para darle oportunidades de trabajo a diferentes emprendimientos”, aseguró Olivera.
Estas oportunidades serán tanto para emprendimientos impulsados en los distintos programas de desarrollo económico de la IM como para “superficies comerciales de pequeña escala, como una red de pagos o comercios que normalmente se instalan en zonas que están dinamizándose”.