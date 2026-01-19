Espacio Modelo reabrió sus puertas renovado

Sobre los trabajos realizados, detalló que “tuvieron que ver principalmente con la pintura de todos los componentes del Espacio. Por otro lado, se ha limpiado muchísimo: se hidrolavó una gran parte del ex mercado, de los juegos, y se impermeabilizó un área importante del área este del edificio, que estaba teniendo algún problemita de filtraciones”.

Por su parte, Acosta, se refirió a la lista de actividades que ya están disponibles para disfrutar. Dijo que “tenemos la pista de skate abierto, la escuelita de skate, el básquet, incluyendo su rama inclusiva, los miniraiders, la gimnasia para adultos mayores y las canchas abiertas”. Todas son gratuitas y sin inscripción previa.

Anunció, además, que el 14 de marzo se lanzará la programación fija para todo el año, que contemplará “unas 20 actividades deportivas, culturales y talleres gratuitos”. A todo esto hay que sumarle los eventos masivos fijos, como los que se dan durante Turismo y las vacaciones de julio y setiembre, entre otras.

20260116dicimouyit9513_1

Más que un parque público

Olivera, destacó el trabajo coordinado que implica el Espacio Modelo. Afirmó que “en esta administración asumimos entendiendo que el Espacio Modelo está diseñado no solo como un parque público. Hay oficinas con vínculo con la comunidad que también tienen un espacio, como el laboratorio de innovación y el área deportiva, por ejemplo”.

Ante este escenario, dijo, “nos pareció que, más allá de que el principal responsable es Espacios Públicos, teníamos que definir una instancia de coordinación entre direcciones, donde esté cultura, desarrollo económico y planificación urbana, porque todo el entorno del Espacio Modelo está siendo transformado con proyectos inmobiliarias y cooperativas que se van a instalar en la zona. Esta es una gran oportunidad de sinergia de políticas públicas sobre la ciudad, y en esa coordinación de distintas áreas es que venimos trabajando”.

Más emprendimientos comerciales

Contó, además, que está proyectado darle mayor presencia a la faceta comercial en el futuro, para que esta complemente la rica oferta existente en el Espacio Modelo.

Al respecto, explicó: “Nos gusta pensar que esta instalación tiene algo así como un 80% de espacios de recreación, de esparcimiento y encuentro. Pero también tiene que tener el otro 20% una superficie destinada a emprendimientos comerciales”.

20260116dicimouyit9457_1

Eso contempla, aseguró, tanto al consumo que se realiza dentro del parque, como alimentos, café y demás, pero también debe tener en cuenta el constante crecimiento de esa área de la ciudad. “En la medida que la zona se vaya repoblando, los servicios comerciales son importantes para la comunidad. En eso venimos trabajando, viendo los lugares disponibles, porque hay muy buena infraestructura para darle oportunidades de trabajo a diferentes emprendimientos”, aseguró Olivera.

Estas oportunidades serán tanto para emprendimientos impulsados en los distintos programas de desarrollo económico de la IM como para “superficies comerciales de pequeña escala, como una red de pagos o comercios que normalmente se instalan en zonas que están dinamizándose”.