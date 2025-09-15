El Espacio Modelo se prepara para recibir a niñas, niños, jóvenes y familias durante las vacaciones de primavera con una propuesta que combina arte, cultura, deporte y entretenimiento. Desde el lunes 22 hasta el miércoles 24 de setiembre, en el horario de 14 a 19, el espacio abrirá sus puertas con una programación pensada para todos los públicos y todas las edades.
Cultura, deporte y diversión
Vacaciones de primavera en el Espacio Modelo: todo para disfrutar en familia
Del 22 al 24 de setiembre, el Espacio Modelo ofrece talleres, shows y actividades recreativas para las vacaciones de primavera en un entorno creativo.