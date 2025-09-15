Vacaciones de primavera en el Espacio Modelo: todo para disfrutar en familia

Además, los visitantes podrán recorrer dos ferias de emprendimientos, cargar sus botellas reutilizables en los puntos de hidratación disponibles y disfrutar del espacio acompañados de sus mascotas, siempre manteniéndolas con correa y alejadas de la zona de juegos infantiles.

Para llegar al Espacio Modelo, hay varias opciones de transporte público: por Dámaso Antonio Larrañaga circulan los ómnibus 71, 192, 328 y 330; por José Batlle y Ordóñez, los 2 y 145; por Luis Alberto de Herrera, los 181, 185, 186 y 404; y por Eduardo Canstatt, los 79 y 144.

La entrada es libre y gratuita, ofreciendo una oportunidad ideal para celebrar la primavera en familia, disfrutar de la cultura local y fomentar la creatividad y el deporte en un ambiente inclusivo y seguro. Más información en este enlace.