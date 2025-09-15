Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Espacio Modelo | talleres |

 Cultura, deporte y diversión

Vacaciones de primavera en el Espacio Modelo: todo para disfrutar en familia

Del 22 al 24 de setiembre, el Espacio Modelo ofrece talleres, shows y actividades recreativas para las vacaciones de primavera en un entorno creativo.

El Espacio Modelo, un centro de referencia.

El Espacio Modelo, un centro de referencia.

 Foto: Intendencia de Montevideo.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El Espacio Modelo se prepara para recibir a niñas, niños, jóvenes y familias durante las vacaciones de primavera con una propuesta que combina arte, cultura, deporte y entretenimiento. Desde el lunes 22 hasta el miércoles 24 de setiembre, en el horario de 14 a 19, el espacio abrirá sus puertas con una programación pensada para todos los públicos y todas las edades.

Durante estos tres días, los visitantes podrán disfrutar de espectáculos de títeres, magia, circo y música, además de participar en actividades deportivas como escuela de básquet, miniriders, básquet inclusivo y taekwondo inclusivo. La oferta se completa con talleres de circo, percusión y reciclaje, así como un rincón de maquillaje artístico que promete despertar la creatividad de los más pequeños.

Talleres y ferias de emprendimientos

Una de las actividades destacadas será el taller “Para vasos, botellas”, que se desarrollará el lunes 22 a las 15:00. Este proyecto de extensión estudiantil de la FADU | EUCD, con apoyo de MVD LAB, invita al público a dar una nueva vida a botellas en desuso, transformándolas en vasos mediante técnicas de corte y pulido. La actividad tiene una duración de tres horas, es abierta a todo público y no requiere conocimientos previos. Se sugiere llevar una botella de vidrio no retornable, aunque no es excluyente.

Además, los visitantes podrán recorrer dos ferias de emprendimientos, cargar sus botellas reutilizables en los puntos de hidratación disponibles y disfrutar del espacio acompañados de sus mascotas, siempre manteniéndolas con correa y alejadas de la zona de juegos infantiles.

Para llegar al Espacio Modelo, hay varias opciones de transporte público: por Dámaso Antonio Larrañaga circulan los ómnibus 71, 192, 328 y 330; por José Batlle y Ordóñez, los 2 y 145; por Luis Alberto de Herrera, los 181, 185, 186 y 404; y por Eduardo Canstatt, los 79 y 144.

La entrada es libre y gratuita, ofreciendo una oportunidad ideal para celebrar la primavera en familia, disfrutar de la cultura local y fomentar la creatividad y el deporte en un ambiente inclusivo y seguro. Más información en este enlace.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar