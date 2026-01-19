Partida mensual de $131.000: ¿Qué dijo el director de la Caja de Profesionales?

En su explicación, destacó que los directores son profesionales que reducen su carga de consultas o clientes para asumir responsabilidades en el organismo y afirmó que la partida fue planteada en función de los ahorros previstos dentro de la propia Caja. En ese sentido, subrayó que la medida “no aumenta ni un solo peso” el presupuesto del instituto paraestatal.

La resolución fue aprobada con cuatro votos a favor y dos en contra. No contó con el respaldo del presidente de la CJPPU, Daniel Alza, ni de la vicepresidenta, Virginia Romero, pero sí con el de los dos directores designados por el Poder Ejecutivo. Esta situación motivó críticas desde sectores de la oposición, que solicitaron la destitución de esos representantes.

A su vez, el director Blauco Rodríguez, quien no estuvo presente en la votación, anunció que solicitará la nulidad de la resolución. Argumentó que la votación podría contravenir el reglamento del Directorio, que impide intervenir en asuntos en los que exista un interés personal directo.

La discusión continúa abierta, mientras se analizan los alcances administrativos, reglamentarios y políticos de la decisión adoptada por el Directorio de la Caja.