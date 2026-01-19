Hacete socio para acceder a este contenido

Medida

Partida mensual de $131.000: ¿Qué dijo el director de la Caja de Profesionales?

El director Fernando Rodríguez Sanguinetti explicó los fundamentos de la partida mensual aprobada para el Directorio de la Caja de Profesionales.

Director de la Caja Profesional, Arq. Fernando Rodríguez Sanguinetti habló sobre la partida mensual aprobada.

El director de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), Fernando Rodríguez Sanguinetti, explicó los fundamentos de la partida mensual de aproximadamente 131.000 pesos aprobada para los integrantes del Directorio, en medio de cuestionamientos políticos y debates internos en la institución.

Según indicó en una carta dirigida a profesionales universitarios, la tarea de los directores es honoraria desde la última reforma previsional. En ese marco, sostuvo que la partida votada no constituye un salario, sino una compensación por los ingresos que los directores dejan de percibir en su actividad profesional privada mientras cumplen funciones en la Caja.

Cubrir costos asociados al desempeño del cargo

Rodríguez Sanguinetti señaló que este tipo de partidas tienen como objetivo cubrir costos asociados al desempeño del cargo, así como el tiempo y el esfuerzo dedicados a la gestión, en un contexto que definió como de crisis institucional. También comparó esta compensación con las que reciben los ediles para el cumplimiento de sus funciones.

En su explicación, destacó que los directores son profesionales que reducen su carga de consultas o clientes para asumir responsabilidades en el organismo y afirmó que la partida fue planteada en función de los ahorros previstos dentro de la propia Caja. En ese sentido, subrayó que la medida “no aumenta ni un solo peso” el presupuesto del instituto paraestatal.

La resolución fue aprobada con cuatro votos a favor y dos en contra. No contó con el respaldo del presidente de la CJPPU, Daniel Alza, ni de la vicepresidenta, Virginia Romero, pero sí con el de los dos directores designados por el Poder Ejecutivo. Esta situación motivó críticas desde sectores de la oposición, que solicitaron la destitución de esos representantes.

A su vez, el director Blauco Rodríguez, quien no estuvo presente en la votación, anunció que solicitará la nulidad de la resolución. Argumentó que la votación podría contravenir el reglamento del Directorio, que impide intervenir en asuntos en los que exista un interés personal directo.

La discusión continúa abierta, mientras se analizan los alcances administrativos, reglamentarios y políticos de la decisión adoptada por el Directorio de la Caja.

