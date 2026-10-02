Estado fue condenado a pagar US$ 265 mil a familias de reclusos muertos en incendio en el Comcar

Dos años después, los familiares de los fallecidos iniciaron una demanda contra el Ministerio del Interior y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el pasado jueves 1° de octubre la Justicia falló a favor de los demandantes.

La sanción económica al Estado

La sentencia determinó que el Ministerio del Interior sea condenado a pagar US$ 265.000 a ocho familiares por daño moral, según surge del fallo. El abogado Rodrigo Rolón consideró que la sentencia es justa, pero evalúa apelar, puesto que "los montos son sensiblemente menores a lo que nosotros habíamos reclamado inicialmente", dijo el defensor a Telemundo.

“Se lo responsabiliza porque entiende la señora juez, la doctora (María Eugenia) Ferrer, que el Estado tenía el deber de prever; es decir, tenía bajo su cuidado vidas humanas. En este sentido, el hecho fue por causas edilicias, estructurales, no fue un hecho de los privados de libertad que determinó el incendio”, explicó a Telemundo el abogado , representante de algunos de los familiares de las víctimas.

“Mis dos defendidos están muy consternados. De alguna manera esto le da un poco de paz, esa es la realidad. Ha sido un proceso tortuoso, con prácticamente cinco años de juicio. Tanto el ministerio del Interior como ASSE han intentado excluirse de la responsabilidad”, dijo Rolón.