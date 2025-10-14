Estudiantes de la Udelar se movilizan por mayor presupuesto para la enseñanza

Más temprano, lo estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (IPA) ocuparon, en el marco de una serie de medidas coordinadas por el movimiento estudiantil que alcanza también a otros centros de enseñanza media y terciaria. Según informaron desde el Centro de Estudiantes del IPA (Ceipa), la acción se inscribe en una jornada de reclamos por mayor presupuesto educativo y por la creación de la Universidad de la Educación autónoma y cogobernada.