Partido Nacional suspendió al exalcalde de Isidoro Noblía por el affaire de las libretas

La Justicia imputó a Freire como presunto autor de delitos de asociación para delinquir, cohecho calificado y falsificación ideológica de documento público. Estará en prisión preventiva por 180 días.

Es investigado en la causa de las libretas irregulares. Su defensa apeló la resolución del juzgado.

Favio Freire dejó hace tres días su cargo como director de la Policía Municipal en la Intendencia de Cerro Largo.

Exalcalde y compañía

Otro de los imputados fue un funcionario público de la alcaldía de Isidoro Noblía, encargado de las pruebas prácticas.

La fiscal lo formalizó por un delito de asociación para delinquir y cohecho calificado y falsificación de documento público. Irá a prisión preventiva por 180 días mientras sigue la investigación.

A su vez, este viernes fue condenada una mujer que oficiaba como "captadora", informó el vocero de Fiscalía, Javier Benech. La pena es a cuatro meses de prisión efectiva y luego prisión domiciliaria y libertad a prueba hasta completar los 16 meses.

Otra de las imputadas fue Elvira del Río, de 71 años, exfuncionaria de la Intendencia de Cerro Largo. Estuvo a cargo de la Dirección de Turismo y de Ferias, tiene una escuela de choferes, formó parte de una agrupación política del Partido Nacional y actualmente está jubilada.

La Justicia la imputó por asociación para delinquir y cohecho calificado como coautora. Cumple arresto domiciliario total por 180 días mientras continúa la investigación en su contra y aguarda sentencia definitiva. Un médico forense acreditó razones de salud para que no fuera a prisión efectiva.

Isidoro Noblía, con unos 3.000 habitantes, emitió en los últimos tres años alrededor de 8.900 libretas de conducir. Varios funcionarios son investigados por la presunta venta de estos documentos.