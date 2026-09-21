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Paro nacional de puertos: la medida comenzó este lunes en rechazo a los servicios mínimos

Los trabajadores portuarios realizan este lunes un paro nacional de 24 horas que se extenderá hasta las 7:00 del martes.

Este lunes hay paro nacional de puertos.

Este lunes hay paro nacional de puertos.
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Los trabajadores portuarios realizán este lunes un paro nacional de 24 horas en rechazo a la resolución del gobierno que establece servicios mínimos en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) cuando se instrumenten medidas gremiales, en el marco del conflicto por el convenio colectivo del sector.

Los trabajadores portuarios realizan este lunes un paro nacional de 24 horas en rechazo a la resolución del gobierno que establece servicios mínimos en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) cuando se instrumenten medidas gremiales, en el marco del conflicto por el convenio colectivo del sector.

La medida comenzó a las 7:00 horas de este lunes y se extenderá hasta las 7:00 del martes. A diferencia de las medidas que hasta ahora estaban concentradas en la terminal de contenedores, el paro abarcará todo el puerto, incluida la parte pública, que hasta el momento estaba por fuera del conflicto.

El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) considera que la resolución es “excesiva, arbitraria y que limita el derecho a la huelga”. El gremio cuestiona la decisión del Poder Ejecutivo de establecer servicios mínimos para garantizar determinadas tareas durante las medidas de lucha.

El conflicto entre los trabajadores y la Terminal Cuenca del Plata se mantiene desde hace varios meses en el marco de la negociación del convenio colectivo.

Servicios mínimos y asamblea el jueves

A pesar de la paralización general, los trabajadores de TCP deberán cumplir con los servicios mínimos establecidos en la resolución del gobierno para garantizar la continuidad de las tareas correspondientes.

El paro nacional fue definido a partir de la decisión del Poder Ejecutivo y del rechazo del sindicato a la resolución sobre los servicios mínimos.

El sindicato convocó además a una nueva asamblea general para el jueves a las 10:00 de la mañana (jornada en la que también se afectarán los servicios desde las 08:00 horas. La instancia será parte de la continuidad de las medidas y del análisis del conflicto que mantienen los trabajadores portuarios en el marco de la negociación colectiva.

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