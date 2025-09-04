Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Expo Prado 2025 | entradas | Plaza Prado

La fiesta del campo

Expo Prado 2025: entradas, actividades y la grilla completa de Plaza Prado

La Expo Prado 2025 abre sus puertas este viernes 5 de setiembre en el predio de la Asociación Rural del Uruguay y se extenderá hasta el domingo 14.

Expo Prado 2025

Expo Prado 2025

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La Expo Prado 2025 comienza este viernes 5 de setiembre en el tradicional predio de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), en Lucas Obes 1011 esquina 19 de Abril. Durante diez días, hasta el domingo 14 inclusive, se desplegará una de las principales fiestas de la capital, que combina el espíritu del campo con la cultura, la gastronomía y la música.

Las entradas generales cuestan $390 de lunes a viernes ($340 en web y Abitab), mientras que los fines de semana los precios suben a $440 y $390, respectivamente. Los menores de 10 años entran gratis y los mayores de 65 tienen acceso a $250 los lunes y martes. Además, Banco República y Santander ofrecen un 20% de descuento.

Uno de los grandes atractivos será nuevamente Plaza Prado, el espacio de espectáculos en vivo que reunirá a destacados artistas nacionales. La programación incluye:

• Jueves 4: Partido, Jóvenes Folklore y The La Planta.

• Viernes 5: Jóvenes Folklore, Sin Tropiezo y Herederos.

• Sábado 6: Gonza Castillo y Martín Piña.

• Domingo 7: Nico Conca y Cumbia Club.

• Lunes 8: Pilar Apesetche y Anita Valiente.

• Martes 9: Partido y La Misma Cuadra.

• Miércoles 10: Jóvenes Folklore, La Heroica y Matías Valdez.

• Jueves 11: Chacho Ramos (Tour 40 años).

• Viernes 12: Jóvenes Folklore, Soy tu Sol y Luana.

• Sábado 13: Jóvenes Folklore, Los Trasnocheros y Valsi.

• Domingo 14: Sin Fronteras Dúo, Enzo y la Sub 21, y La Nueva Escuela.

Las entradas para Plaza Prado cuestan entre $550 y $800, dependiendo del día, y el acceso es únicamente por Atilio Pelossi a partir de las 20 horas. Cabe aclarar que el ticket de Plaza Prado no habilita el ingreso a la Expo.

Embed - Lanzamiento Rural del Prado 2025

Con esta variada agenda, la Expo Prado 2025 promete ser una cita imperdible para quienes disfrutan de la tradición uruguaya, la vida rural y los espectáculos en vivo en un mismo lugar.

Programa-Plaza-Prado-2025-scaled

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar