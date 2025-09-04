Expo Prado 2025: entradas, actividades y la grilla completa de Plaza Prado

• Viernes 5: Jóvenes Folklore, Sin Tropiezo y Herederos.

• Sábado 6: Gonza Castillo y Martín Piña.

• Domingo 7: Nico Conca y Cumbia Club.

• Lunes 8: Pilar Apesetche y Anita Valiente.

• Martes 9: Partido y La Misma Cuadra.

• Miércoles 10: Jóvenes Folklore, La Heroica y Matías Valdez.

• Jueves 11: Chacho Ramos (Tour 40 años).

• Viernes 12: Jóvenes Folklore, Soy tu Sol y Luana.

• Sábado 13: Jóvenes Folklore, Los Trasnocheros y Valsi.

• Domingo 14: Sin Fronteras Dúo, Enzo y la Sub 21, y La Nueva Escuela.

Las entradas para Plaza Prado cuestan entre $550 y $800, dependiendo del día, y el acceso es únicamente por Atilio Pelossi a partir de las 20 horas. Cabe aclarar que el ticket de Plaza Prado no habilita el ingreso a la Expo.

Embed - Lanzamiento Rural del Prado 2025

Con esta variada agenda, la Expo Prado 2025 promete ser una cita imperdible para quienes disfrutan de la tradición uruguaya, la vida rural y los espectáculos en vivo en un mismo lugar.