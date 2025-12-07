Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

intento de suicidio

Femicidio en Treinta y Tres: un hombre mató a su expareja en una estación de servicio

Un hombre asesinó a su expareja en una estación de servicio y luego, cuando llegó la Policía, intento autoeliminarse.

Policía investiga el femicidio.

 Imagen tomada de FM El Conquistador
Por Fabián Tapia

Un nuevo femicidio con intento de suicidio se registró este domingo por la tarde en una estación de servicio del departamento de Treinta y Tres. En la ocasión la mujer, de 45 años, llegó a la estación pidiendo ayuda, mientras era perseguida por su expareja, un hombre de 53 años, que la asesinó.

Según informa la emisora local FM El Conquistador, el episodio ocurrió cerca de las 14 de este domingo en la Ancap de la ruta 8. La mujer ingresó primero al local comercial de la estación de servicio, solicitando ayuda, y su expareja detrás.

Cuando los efectivos policiales llegaron se escucharon dos detonaciones. El hombre le disparó a la mujer y luego se disparó en la cabeza.

Al llegar las emergencias médicas, agrega la emisora, se constató que la mujer no tenía signos vitales, pero el hombre todavía sí, por lo que fue trasladado de emergencia a Sanatorio IAC es estado delicado.

Se hizo presente en el lugar la Fiscal de 2do Turno, Ana Segovia, autoridades policiales y Policía Científica.

La pareja, según consignó la emisora, estaba separada desde hacía tiempo y hasta comienzos de octubre regían medidas cautelares de no acercamiento con dispositivo electrónico.

Preocupa el femicidio

La tasa de femicidios preocupa a las autoridades que dieron a conocer un informe que revela que casi siete de cada 10 mujeres fueron asesinadas en contextos de violencia basada en género. El año con mayor frecuencia de femicidios fue 2021, mientras que los departamentos con mayor tasa promedio fueron Artigas, Florida, Rivera y San José. Asimismo, se destacó que Montevideo y Canelones concentran aproximadamente la mitad de las imputaciones por femicidio.

El estudio analiza también las tentativas de femicidio, que muestran patrones similares a los casos consumados. El 44% de estas tentativas registraban denuncias previas, evidencia que refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de alerta temprana y respuesta oportuna.

Se observa, además, que el grupo etario más afectado corresponde a mujeres de entre 18 y 29 años, tendencia que coincide con los datos recientes sobre denuncias de violencia doméstica. También, se confirmó que en promedio, 3 de cada 10 víctimas habían denunciado previamente a su agresor.

