Femicidio en Treinta y Tres: un hombre mató a su expareja en una estación de servicio

Al llegar las emergencias médicas, agrega la emisora, se constató que la mujer no tenía signos vitales, pero el hombre todavía sí, por lo que fue trasladado de emergencia a Sanatorio IAC es estado delicado.

Se hizo presente en el lugar la Fiscal de 2do Turno, Ana Segovia, autoridades policiales y Policía Científica.

La pareja, según consignó la emisora, estaba separada desde hacía tiempo y hasta comienzos de octubre regían medidas cautelares de no acercamiento con dispositivo electrónico.

Preocupa el femicidio

La tasa de femicidios preocupa a las autoridades que dieron a conocer un informe que revela que casi siete de cada 10 mujeres fueron asesinadas en contextos de violencia basada en género. El año con mayor frecuencia de femicidios fue 2021, mientras que los departamentos con mayor tasa promedio fueron Artigas, Florida, Rivera y San José. Asimismo, se destacó que Montevideo y Canelones concentran aproximadamente la mitad de las imputaciones por femicidio.

El estudio analiza también las tentativas de femicidio, que muestran patrones similares a los casos consumados. El 44% de estas tentativas registraban denuncias previas, evidencia que refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de alerta temprana y respuesta oportuna.

Se observa, además, que el grupo etario más afectado corresponde a mujeres de entre 18 y 29 años, tendencia que coincide con los datos recientes sobre denuncias de violencia doméstica. También, se confirmó que en promedio, 3 de cada 10 víctimas habían denunciado previamente a su agresor.