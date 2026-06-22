Femicidio en Tres Ombúes: encontraron el cuerpo de una mujer que estaba desaparecida

Multiples heridas de arma blanca

Desde la cartera informaron que trabajó personal del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, contando con apoyo del K9. "El cuerpo de la víctima fue encontrado en los fondos de una vivienda, ubicada en la zona de Tres Ombúes, en la que convivía con su pareja", indica el comunicado emitido este domingo.

"Se hace constar que en el lugar trabajó la Dirección Nacional de Policía Científica, quien informa que el cuerpo de la víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca y contusas", agregó la cartera.

Una amiga de la víctima contó que empezó a sospechar de que algo sucedía cuando dejó de tener contacto con la mujer. “Es rarísimo que ella desapareciera así, no era una mujer de desaparecer, al contrario”, aseguró.

La mujer contó que el viernes llamó al hombre para preguntarle por su amiga. “Me dijo que no sabía dónde se había ido, que estaba todo bien, que no habían discutido, que no era como estaba diciendo. Acá todos los vecinos le dijeron a la hija que ellos estaban peleando y ella le pedía que se fuera de la casa, y él no. Se hizo lo correspondiente, se hizo denuncia, la hija se empezó a mover para buscarla”, señaló.