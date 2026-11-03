Adopciones en Uruguay: las siete propuestas para mejorar el sistema y reducir las demoras

¿Cuáles son las propuestas para mejorar las adopciones?

Entre las principales recomendaciones del informe se encuentran:

1. Revisar cómo se valoran los vínculos afectivos

El documento propone revisar los criterios utilizados para evaluar los vínculos significativos de niños, niñas y adolescentes. El objetivo es que las decisiones sobre su futuro familiar contemplen adecuadamente las relaciones afectivas que construyeron y sus necesidades particulares.

2. Modificar las licencias laborales

Se plantea introducir cambios en los regímenes de licencias laborales para contemplar las etapas previas a la adopción. La intención es que las familias puedan disponer del tiempo necesario para transitar los procesos de vinculación antes de concretar la integración familiar.

3. Establecer plazos razonables para las decisiones judiciales

Otra de las recomendaciones apunta a evitar que los procesos judiciales se prolonguen innecesariamente. Para ello, se propone establecer plazos razonables que permitan dar respuestas oportunas a niños, niñas y adolescentes.

4. Mejorar la coordinación entre las instituciones

El informe señala la necesidad de fortalecer la articulación entre los organismos que intervienen en las adopciones, de manera que los procedimientos administrativos y judiciales funcionen de forma coordinada y eviten obstáculos o demoras.

5. Ampliar los equipos técnicos

También se propone reforzar los equipos profesionales que participan en los procesos. Esto permitiría mejorar las evaluaciones, el seguimiento y la atención de los niños y las familias involucradas.

6. Fortalecer el acompañamiento a las familias

El documento plantea mejorar los mecanismos de apoyo durante las distintas etapas de la adopción, especialmente durante los procesos de vinculación e integración familiar. Se busca que niños, niñas, adolescentes y familias reciban un acompañamiento cercano y adecuado a sus necesidades.

7. Ampliar las oportunidades para niños mayores y con discapacidad

Una de las recomendaciones apunta a promover mayores oportunidades de integración familiar para niños, niñas y adolescentes de mayor edad y aquellos con discapacidad, dos grupos que requieren especial atención para garantizar su derecho a vivir en familia.

Un sistema que necesita cambios normativos y recursos

El informe fue presentado el martes 27 de octubre en la sede de la INDDHH, con la participación de representantes del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), del Poder Judicial, del Parlamento y de organizaciones sociales.

Durante la instancia, las distintas delegaciones coincidieron en la necesidad de revisar los tiempos y procedimientos del sistema. Desde las organizaciones sociales se insistió en evitar demoras innecesarias y garantizar un acompañamiento adecuado durante la integración familiar.

Por su parte, desde el Poder Judicial se señaló la importancia de introducir ajustes normativos y asegurar los recursos presupuestales necesarios para que las transformaciones puedan concretarse.

El documento también fue valorado como un insumo para continuar el trabajo legislativo en torno a posibles modificaciones de las normas que regulan las adopciones.

La elaboración del informe estuvo marcada por diferencias de perspectivas y debates sobre asuntos sensibles, pero permitió alcanzar consensos entre los participantes.