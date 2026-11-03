Instructor de kickboxing fue asesinado de una puñalada tras dar una clase en plaza de Piedras Blancas

Departamento de homicidios investiga la circunstancias del crimen

Agentes del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía investigan las circunstancias del crimen y trabajan para reconstruir cómo se produjo el ataque que terminó con la vida del hombre de 31 años que según la Policía contaba con un antecedente penal.

Buscan identificara al autor del homicidio mediante el relevamiento cámaras de videovigilancia de la zona (que podrían aportar elementos para reconstruir movimientos previos y posteriores al asesinato), las pericias realizadas por la Policía Científica en la escena del crimen y los testimonios de testigos presenciales del hecho, para poder establecer si existió alguna discusión o enfrentamiento antes de la agresión mortal entre la víctima y el victimario.