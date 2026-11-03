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Sociedad kickboxing | puñalada | plaza

Atacante que huyó con el cuchillo

Instructor de kickboxing fue asesinado de una puñalada tras dar una clase en plaza de Piedras Blancas

El hombre fue asesinado el lunes de una puñalada en el tórax en las inmediaciones de Leandro Gómez y Roberto Ibáñez tras dar una clase de kickboxing a niños.

Martín Gadea daba clases de kickboxing en Piedras Blancas.

Martín Gadea daba clases de kickboxing en Piedras Blancas.

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Por Redacción Caras y Caretas

Martín Gadea, de 31 años, fue asesinado sobre las 19 hs. del lunes 3 de noviembre en las inmediaciones de Leandro Gómez y Roberto Ibáñez, en Piedras Blancas. La víctima era profesor de artes marciales y recibió una puñalada en el tórax minutos después de brindar una clase de kickboxing a un grupo de niños en una plaza del barrio.

Según dijeron vecinos de la zona a Subrayado, el hombre daba clases gratis todos los días en ese lugar y era una persona querida en el barrio. Los primeros testimonios recogidos por la Policía dan cuenta de que Gadea fue abordado por otro individuo (conocido en la zona) cuando volvía de la plaza, quine lo apuñaló en el pecho y luego escapó con el arma blanca.

Los niños ya se habían retirado de la plaza cuando ocurrió el ataque. Tras la agresión, un familiar lo trasladó a la víctima en un vehículo hasta la policlínica de Malinas, ubicada en Jardines del Hipódromo, pero el hombre falleció poco después de ingresar producto de la grave lesión recibida en el tórax.

Departamento de homicidios investiga la circunstancias del crimen

Agentes del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía investigan las circunstancias del crimen y trabajan para reconstruir cómo se produjo el ataque que terminó con la vida del hombre de 31 años que según la Policía contaba con un antecedente penal.

Buscan identificara al autor del homicidio mediante el relevamiento cámaras de videovigilancia de la zona (que podrían aportar elementos para reconstruir movimientos previos y posteriores al asesinato), las pericias realizadas por la Policía Científica en la escena del crimen y los testimonios de testigos presenciales del hecho, para poder establecer si existió alguna discusión o enfrentamiento antes de la agresión mortal entre la víctima y el victimario.

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