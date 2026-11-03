Martín Gadea, de 31 años, fue asesinado sobre las 19 hs. del lunes 3 de noviembre en las inmediaciones de Leandro Gómez y Roberto Ibáñez, en Piedras Blancas. La víctima era profesor de artes marciales y recibió una puñalada en el tórax minutos después de brindar una clase de kickboxing a un grupo de niños en una plaza del barrio.
Atacante que huyó con el cuchillo
Instructor de kickboxing fue asesinado de una puñalada tras dar una clase en plaza de Piedras Blancas
El hombre fue asesinado el lunes de una puñalada en el tórax en las inmediaciones de Leandro Gómez y Roberto Ibáñez tras dar una clase de kickboxing a niños.