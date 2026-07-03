La Junta Departamental de Flores aprobó una reforma histórica en la ordenanza municipal que regula las whiskerías y locales nocturnos de Trinidad. La nueva normativa introduce exigencias de seguridad y salubridad únicas en Uruguay. Tras el vencimiento del plazo de adecuación que comenzó a regir en enero, la Intendencia de Flores dispuso el cierre inmediato de todos los establecimientos del rubro que no cuenten con las reformas edilicias completas.
seguridad laboral
Flores marca un hito nacional al exigir botones de pánico en todas las whiskerías
A través de un fuerte trabajo comunitario Flores se convierte en el único departamento de Uruguay en regular estrictamente la infraestructura y la seguridad laboral en whiskerías.