Flores marca un hito nacional al exigir botones de pánico en todas las whiskerías

Desde la comuna confirmaron que las inspecciones de salubridad y seguridad edilicia continúan activas en la capital departamental. Las autoridades advirtieron que ninguna whiskería podrá retomar su actividad comercial ni levantar la clausura preventiva hasta certificar la instalación total de los nuevos implementos requeridos por la ordenanza.

Antecedentes

El camino hacia esta reforma comenzó en el territorio, impulsado por el trabajo social y sanitario de la Policlínica de Trabajadoras Sexuales de Trinidad. Allí, la partera del centro de salud y la referente social Charito Peña identificaron las graves carencias en materia de seguridad e higiene que afectaban diariamente a las trabajadoras del sector.

Con el apoyo de este espacio técnico, las activistas lograron visibilizar la problemática ante las autoridades y articular una propuesta formal que fue llevada al seno de la Junta Departamental. Tras intensos debates legislativos y un fuerte respaldo político en el plenario, los ediles transformaron estos reclamos en una ordenanza municipal obligatoria, convirtiendo a la Intendencia de Flores en el único gobierno departamental del país en legislar específicamente para dignificar y proteger las condiciones de infraestructura de estos entornos laborales.