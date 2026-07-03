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Sociedad whiskería |

seguridad laboral

Flores marca un hito nacional al exigir botones de pánico en todas las whiskerías

A través de un fuerte trabajo comunitario Flores se convierte en el único departamento de Uruguay en regular estrictamente la infraestructura y la seguridad laboral en whiskerías.

Flores regula la infraestructura y las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales del departamento.&nbsp;

Flores regula la infraestructura y las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales del departamento. 
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Por Verónica Pellejero

La Junta Departamental de Flores aprobó una reforma histórica en la ordenanza municipal que regula las whiskerías y locales nocturnos de Trinidad. La nueva normativa introduce exigencias de seguridad y salubridad únicas en Uruguay. Tras el vencimiento del plazo de adecuación que comenzó a regir en enero, la Intendencia de Flores dispuso el cierre inmediato de todos los establecimientos del rubro que no cuenten con las reformas edilicias completas.

La iniciativa nació del trabajo articulado entre la Policlínica de Trabajadoras Sexuales, la partera del centro de salud y la reconocida referente social Charito Peña. Juntas impulsaron una modificación reglamentaria orientada a garantizar los derechos básicos, la dignidad laboral y la integridad física de las trabajadoras del sector.A partir de la fiscalización actual, las whiskerías locales deben cumplir de forma obligatoria con tres requisitos para reabrir sus puertas.

Nuevas disposiciones

Queda prohibido el bidet por razones higiénicas. Debe ser reemplazado en cada habitación por una manguera dispensadora (duchero íntimo) y un dispensador de jabón líquido; cada espacio de trabajo individual debe contar con un dispositivo de alerta de fácil acceso para proteger a las trabajadoras frente a situaciones de violencia o vulnerabilidad y los locales deben adecuar sus sistemas de amplificación e infraestructura para respetar estrictamente los límites de ruidos del tejido urbano.

Desde la comuna confirmaron que las inspecciones de salubridad y seguridad edilicia continúan activas en la capital departamental. Las autoridades advirtieron que ninguna whiskería podrá retomar su actividad comercial ni levantar la clausura preventiva hasta certificar la instalación total de los nuevos implementos requeridos por la ordenanza.

Antecedentes

El camino hacia esta reforma comenzó en el territorio, impulsado por el trabajo social y sanitario de la Policlínica de Trabajadoras Sexuales de Trinidad. Allí, la partera del centro de salud y la referente social Charito Peña identificaron las graves carencias en materia de seguridad e higiene que afectaban diariamente a las trabajadoras del sector.

Con el apoyo de este espacio técnico, las activistas lograron visibilizar la problemática ante las autoridades y articular una propuesta formal que fue llevada al seno de la Junta Departamental. Tras intensos debates legislativos y un fuerte respaldo político en el plenario, los ediles transformaron estos reclamos en una ordenanza municipal obligatoria, convirtiendo a la Intendencia de Flores en el único gobierno departamental del país en legislar específicamente para dignificar y proteger las condiciones de infraestructura de estos entornos laborales.

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