Efectivos del Área de Investigaciones de la Zona Operacional III de la Costa de la Jefatura de Policía Canelones, en el marco de los patrullajes preventivos desplegados en la Costa de Oro, logró la detención de un hombre de 35 años y la incautación de un arsenal compuesto por pistolas, revólveres, cargadores de gran capacidad y casi 1.200 municiones.
Arsenal hallado en Canelones
Policía incauta varias armas de fuego y 1200 municiones tras persecución en El Pinar
Hombre de 35 años fue detenido en El Pinar y en su vivienda hallaron un importante arsenal compuesto por pistolas, revólveres, cargadores y muchas municiones.