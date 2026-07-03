Policía incauta varias armas de fuego y 1200 municiones tras persecución en El Pinar

La persecución en El Pinar

El hecho se originó en circunstancias en que efectivos policiales realizaban recorridas en patrulleros en la zona que es jurisdicción de la Seccional 27ª de El Pinar. Al llegar a la intersección de las calles Ciudad de Pando y Eduardo Pérez, visualizaron un automóvil en actitud sospechosa, por lo que se le pidió que se detenga, pero se dio a la fuga.