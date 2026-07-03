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Sociedad municiones | El Pinar | armas

Arsenal hallado en Canelones

Policía incauta varias armas de fuego y 1200 municiones tras persecución en El Pinar

Hombre de 35 años fue detenido en El Pinar y en su vivienda hallaron un importante arsenal compuesto por pistolas, revólveres, cargadores y muchas municiones.

Armas, cargadores y municiones incautadas en El Pinar.

Armas, cargadores y municiones incautadas en El Pinar.

 Ministerio del Interior
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Por Redacción Caras y Caretas

Efectivos del Área de Investigaciones de la Zona Operacional III de la Costa de la Jefatura de Policía Canelones, en el marco de los patrullajes preventivos desplegados en la Costa de Oro, logró la detención de un hombre de 35 años y la incautación de un arsenal compuesto por pistolas, revólveres, cargadores de gran capacidad y casi 1.200 municiones.

La persecución en El Pinar

El hecho se originó en circunstancias en que efectivos policiales realizaban recorridas en patrulleros en la zona que es jurisdicción de la Seccional 27ª de El Pinar. Al llegar a la intersección de las calles Ciudad de Pando y Eduardo Pérez, visualizaron un automóvil en actitud sospechosa, por lo que se le pidió que se detenga, pero se dio a la fuga.

Efectivos policiales comenzaron su persecución y fue detenido al intentar ingresar a una vivienda de la zona. Enterada de lo actuado, la Fiscalía Letrada dispuso que el hombre permanezca detenido y sea conducido a la sede judicial para la audiencia correspondiente.

En la vivienda en la que pretendía entrar el hombre detenido, trabajaron efectivos de la Policía Científica que realizaron el relevamiento técnico de la escena y el armamento hallado e incautado que se detalla a continuación.

Armas, cargadores y municiones incautadas

• 2 revólveres calibre 22

• 3 pistolas con cargadores, calibre 9 mm

• 1 pistola calibre 6.35 mm y cargador

• 1 pistola calibre 7.65

• 3 cargadores adicionales de 9 mm con capacidad para 31 cartuchos

• 898 calibre 9 mm

• 105 calibre 22 mm

• 41 calibre 38 mm

• 3 calibre 357 mm

• 9 calibre 32 mm

• 22 calibre 45 mm

• 28 calibre 7.65

• 17 calibre 7 mm

• 6 calibre 25 mm

• 35 calibre 12 para escopeta

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