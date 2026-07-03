Vacaciones de julio: el Antel Arena abre sus puertas con una jornada gratuita para toda la familia

En el escenario principal habrá espectáculos musicales durante toda la jornada. La banda infantil Rockolis abrirá la programación entre las 11:30 y las 12:15, mientras que desde las 14:00 se presentará la Banda de Músicos de la Dirección Nacional de Educación Policial. El cierre estará a cargo de Roda de Samba Favela, que actuará entre las 15:00 y las 16:00 horas.

Las actividades deportivas también tendrán un lugar destacado. La Escuela Municipal de Basket realizará exhibiciones y actividades entre las 11:30 y las 12:30, mientras que desde las 13:00 habrá una demostración de boxeo a cargo de Segundo Round. Además, el programa Pelota al Medio a la Esperanza organizará actividades de fútbol durante toda la tarde y se llevará adelante una exhibición de softball entre las 14:00 y las 16:00.

Actividades para los más pequeños

Para los más pequeños habrá juegos inflables durante toda la jornada, además de propuestas como la Ludocirkca de La Galponera y las exhibiciones de Mini Riders.

La gastronomía también formará parte de la propuesta con experiencias culinarias y un taller de alta cocina junto a Cocina Uruguay, previsto para las 13:30 horas.

Con entrada libre y gratuita, Arena Abierta será una de las principales actividades para disfrutar en familia este fin de semana en Montevideo.