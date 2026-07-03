Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Antel Arena | actividades | programación

"Arena Abierta"

Vacaciones de julio: el Antel Arena abre sus puertas con una jornada gratuita para toda la familia

El Antel Arena se suma a las vacaciones de julio con Arena Abierta, una jornada gratuita con actividades y espectáculos para toda la familia.

El Antel Arena abre sus puertas.

El Antel Arena abre sus puertas.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La iniciativa se desarrollará entre las 11:00 y las 16:00 horas para convertir el espacio en un punto de encuentro para vecinos, familias y amigos, promoviendo la convivencia, la integración y el disfrute colectivo durante el receso escolar.

En el escenario principal habrá espectáculos musicales durante toda la jornada. La banda infantil Rockolis abrirá la programación entre las 11:30 y las 12:15, mientras que desde las 14:00 se presentará la Banda de Músicos de la Dirección Nacional de Educación Policial. El cierre estará a cargo de Roda de Samba Favela, que actuará entre las 15:00 y las 16:00 horas.

Las actividades deportivas también tendrán un lugar destacado. La Escuela Municipal de Basket realizará exhibiciones y actividades entre las 11:30 y las 12:30, mientras que desde las 13:00 habrá una demostración de boxeo a cargo de Segundo Round. Además, el programa Pelota al Medio a la Esperanza organizará actividades de fútbol durante toda la tarde y se llevará adelante una exhibición de softball entre las 14:00 y las 16:00.

Actividades para los más pequeños

Para los más pequeños habrá juegos inflables durante toda la jornada, además de propuestas como la Ludocirkca de La Galponera y las exhibiciones de Mini Riders.

La gastronomía también formará parte de la propuesta con experiencias culinarias y un taller de alta cocina junto a Cocina Uruguay, previsto para las 13:30 horas.

Con entrada libre y gratuita, Arena Abierta será una de las principales actividades para disfrutar en familia este fin de semana en Montevideo.

Temas

Te puede interesar