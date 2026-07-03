Las frases más destacadas de Orsi en mensaje por Rendición de Cuentas

"Nosotros decidimos hacer foco en la población que la está pasando peor", afirmó el presidente, quien agregó que no todos los gobiernos destinan sus recursos de la misma manera ni establecen las mismas prioridades.

En ese sentido, destacó las políticas dirigidas a recomponer el tejido social en los barrios y las acciones orientadas a atender a las personas en situación de calle.

"Nuestra priorización tiene consecuencias"

Orsi defendió los resultados económicos alcanzados hasta el momento y enumeró algunos indicadores que, según afirmó, muestran avances para la población.

Entre ellos mencionó que el salario real se encuentra en su nivel más alto de los últimos 50 años, que el ingreso de los hogares alcanzó máximos históricos y que las jubilaciones crecieron por encima de la inflación.

También señaló que el desempleo disminuyó y aseguró que unas 300 personas que vivían en la calle lograron acceder a un empleo.

"Eso no es una estadística, es gente que recuperó un lugar que había perdido en nuestra sociedad", expresó.

"Me comprometí y estamos cumpliendo"

Otro de los anuncios destacados fue la creación de una asignación única para la infancia y la adolescencia, iniciativa que, según explicó el mandatario, busca eliminar trámites y obstáculos burocráticos.

De acuerdo con Orsi, más de 50.000 niños y adolescentes ingresarán al nuevo sistema y los hogares con los menores de menor edad recibirán incrementos promedio superiores al 80%.

El presidente aseguró además que el objetivo del gobierno es reducir en un 25% la pobreza infantil.

"Me comprometí y estamos cumpliendo", afirmó.

"No podemos caer en el error de callarnos las buenas noticias porque todavía no son suficientes"

En materia de seguridad pública, Orsi señaló que la Rendición de Cuentas prevé la incorporación de 300 nuevos cargos policiales y recursos adicionales para fortalecer el sistema penitenciario.

El mandatario reconoció que muchos de los cambios todavía no son percibidos por la ciudadanía, aunque sostuvo que el gobierno no debe dejar de comunicar los avances alcanzados.

"No podemos caer en el error de callarnos las buenas noticias porque todavía no son suficientes", manifestó.

"Lo primero es aprovechar al máximo los recursos que ya tenemos hoy"

El presidente también destacó medidas de austeridad adoptadas dentro del propio Estado, entre ellas la reducción de misiones oficiales, protocolos y gastos considerados no prioritarios.

Según explicó, la intención es aprovechar al máximo los recursos disponibles antes de exigir nuevos esfuerzos a la ciudadanía.

"Si le pedimos a nuestra gente que entienda que los recursos son escasos, lo primero es aprovechar al máximo los recursos que ya tenemos hoy", sostuvo.

"La economía está al servicio de la gente"

En el tramo final de su mensaje, Orsi aseguró que detrás de las decisiones presupuestales existe una visión ética sobre el papel de la economía y el Estado.

"La economía está al servicio de la gente y no al revés", afirmó.

El mandatario reconoció además que persisten desafíos importantes vinculados a la pobreza, la informalidad, el costo de vida, la vivienda y el empleo, aunque insistió en la necesidad de valorar los avances alcanzados.

Finalmente, aseguró que la infancia, el empleo, la inversión, la educación y la seguridad seguirán siendo las prioridades del gobierno.

"Lo demostramos con presupuesto y con resultados. Vinimos a gobernar para la gente. Seguimos", concluyó.