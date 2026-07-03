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Política Ministerio del Interior | cámaras | empresas

Iniciativa permitirá duplicar cámaras

Sistema de videovigilancia: Ministerio del Interior integrará cámaras de empresas y viviendas

El Ministerio del Interior impulsará un proyecto para interactuar en tiempo real con empresas públicas, privadas, grandes superficies y viviendas particulares.

Sistema de videovigilancia del Ministerio del Interior será reforzado.

Sistema de videovigilancia del Ministerio del Interior será reforzado.

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Por Redacción Caras y Caretas

El director del Centro de Comando Unificado (CCU) de Ministerio del Interior, Víctor Torres, adelantó que se impulsará un proyecto para interactuar en tiempo real con empresas públicas, privadas, grandes superficies y residencias, lo que permitirá duplicar la cantidad de cámaras de videovigilancia instaladas (actualmente hay 20.000) y monitoreadas por funcionarios policiales.

Detalles del nuevo plan integrado de videovigilancia

Un nuevo plan permitirá que los operadores del CCU, al recibir una notificación, accedan en directo a las imágenes de las cámaras de videovigilancia. Torres, subrayó que este avance conllevará mayor seguridad para la ciudadanía y rapidez.

La integración de algunos sistemas privados de videovigilancia de empresas y grandes superficies al CCU, que comenzó en 2025, ha sido evaluada de forma positiva por las autoridades. La propuesta incorporará más cámaras de estos espacios.

“El programa está en proyección, tiene apoyo de las autoridades, y esperamos implementarlo próximamente”, indicó Torres.

Incorporación de cámaras de viviendas

Además, el jerarca informó que se añadirá un conjunto de cámaras de viviendas privadas enfocadas hacia la vía pública. Estas serán seleccionadas en base a parámetros de seguridad y privacidad. El sistema será conectado con las herramientas de vigilancia para que los efectivos policiales puedan monitorear en tiempo real.

Torres afirmó que la privacidad de las personas se asegura a través de protocolos de actuación y según la ley n° 18.331, de Protección de Datos Personales, del 11 de agosto de 2008, al igual que la calidad y la integridad de los funcionarios policiales.

Sistema de videovigilancia será ampliado con nuevo centro en Ciudad Vieja

“Es importante aumentar la inversión en tecnología y videovigilancia, porque ayuda a disminuir el delito y aporta transparencia y trazabilidad a las operaciones policiales, a través de más de 20.000 cámaras distribuidas en todo el territorio nacional que pertenecen al Ministerio del Interior”, subrayó Torres en la entrevista.

En ese sentido, el jerarca comunicó que se creará un centro de operaciones en el barrio Ciudad Vieja, bajo el comando de la Jefatura de Policía de Montevideo. Esta determinación, adoptada tras una reunión con el titular de esa dependencia, Alfredo Clavijo, facilitará el monitoreo en tiempo real de todas las operaciones que se realicen en la capital. La idea es extenderlo a toda el área metropolitana, adelantó Torres.

Implementación de tecnología se basa en un análisis criminal

Creado en 2012 con base en las especificaciones internacionales de un servicio tipo C4 —que incluye capacidades de comando, control, comunicaciones y cómputo—, el CCU concentra la operativa de vigilancia en la zona metropolitana y abarca proyectos en conjunto con las intendencias.

Torres explicó que la decisión de instalar cámaras o implementar tecnología se basa en un análisis criminal.

Explicó que la renovación del material tecnológico es permanente y auditable. En ese sentido, el personal calificado trabaja con inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de los recursos.

“El funcionario observa las cámaras y ve lo que sucede (en tiempo real). También tiene analítica de comportamiento para avisar cuando algo es sospechoso; cuando ingresa una llamada al 9-1-1, tomamos las cámaras como un apoyo al operativo y a los efectivos policiales que están en el lugar”, indicó Torres, quien remarcó: “Hemos obtenido muy buenos resultados” en estas acciones.

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