Sistema de videovigilancia: Ministerio del Interior integrará cámaras de empresas y viviendas

“El programa está en proyección, tiene apoyo de las autoridades, y esperamos implementarlo próximamente”, indicó Torres.

Incorporación de cámaras de viviendas

Además, el jerarca informó que se añadirá un conjunto de cámaras de viviendas privadas enfocadas hacia la vía pública. Estas serán seleccionadas en base a parámetros de seguridad y privacidad. El sistema será conectado con las herramientas de vigilancia para que los efectivos policiales puedan monitorear en tiempo real.

Torres afirmó que la privacidad de las personas se asegura a través de protocolos de actuación y según la ley n° 18.331, de Protección de Datos Personales, del 11 de agosto de 2008, al igual que la calidad y la integridad de los funcionarios policiales.

Sistema de videovigilancia será ampliado con nuevo centro en Ciudad Vieja

“Es importante aumentar la inversión en tecnología y videovigilancia, porque ayuda a disminuir el delito y aporta transparencia y trazabilidad a las operaciones policiales, a través de más de 20.000 cámaras distribuidas en todo el territorio nacional que pertenecen al Ministerio del Interior”, subrayó Torres en la entrevista.

En ese sentido, el jerarca comunicó que se creará un centro de operaciones en el barrio Ciudad Vieja, bajo el comando de la Jefatura de Policía de Montevideo. Esta determinación, adoptada tras una reunión con el titular de esa dependencia, Alfredo Clavijo, facilitará el monitoreo en tiempo real de todas las operaciones que se realicen en la capital. La idea es extenderlo a toda el área metropolitana, adelantó Torres.

Implementación de tecnología se basa en un análisis criminal

Creado en 2012 con base en las especificaciones internacionales de un servicio tipo C4 —que incluye capacidades de comando, control, comunicaciones y cómputo—, el CCU concentra la operativa de vigilancia en la zona metropolitana y abarca proyectos en conjunto con las intendencias.

Torres explicó que la decisión de instalar cámaras o implementar tecnología se basa en un análisis criminal.

Explicó que la renovación del material tecnológico es permanente y auditable. En ese sentido, el personal calificado trabaja con inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de los recursos.

“El funcionario observa las cámaras y ve lo que sucede (en tiempo real). También tiene analítica de comportamiento para avisar cuando algo es sospechoso; cuando ingresa una llamada al 9-1-1, tomamos las cámaras como un apoyo al operativo y a los efectivos policiales que están en el lugar”, indicó Torres, quien remarcó: “Hemos obtenido muy buenos resultados” en estas acciones.