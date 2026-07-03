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Sociedad

Violencia

Policía fue herido tras ataque a balazos de delincuentes en barrio Peñarol

El funcionario recibió impactos en el abdomen y el pecho cuando acudió a un llamado por disparos.

Un policía fue herido de bala en el barrio Peñarol.

Un policía fue herido de bala en el barrio Peñarol.

 Gastón Britos / FocoUy
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Caras y Caretas Diario

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Un policía resultó herido de bala este jueves durante un procedimiento en el barrio Peñarol, luego de ser atacado por delincuentes cuando acudió a un llamado por disparos de arma de fuego.

El hecho ocurrió en la zona de Hudson y Heinen. Según la información primaria, los efectivos llegaron tras una denuncia por una serie de disparos y, al arribar, fueron recibidos a tiros por al menos un atacante.

El funcionario recibió impactos de bala en el abdomen y el pecho y fue trasladado consciente al hospital de la ex Casa de Galicia.

Amplio operativo policial

Tras el ataque, la Policía desplegó un amplio operativo en el barrio y detuvo a un sospechoso.

Durante el procedimiento fueron incautadas dos pistolas, cargadores extendidos y varias municiones. Los investigadores procuran establecer si las armas fueron utilizadas en el ataque.

La Policía también trabaja sobre una vivienda donde uno de los atacantes habría intentado ocultarse. De acuerdo con la información recabada en el lugar, esa finca funcionaría como una boca de venta de drogas.

Los investigadores buscan determinar si hubo más personas involucradas en el ataque y mantienen cercada la zona mientras continúan las actuaciones.

Según la información policial, en los últimos días ya se habían registrado otros episodios con disparos en ese sector del barrio, aunque ninguno de la gravedad del ocurrido en las últimas horas.

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