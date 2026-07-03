Policía fue herido tras ataque a balazos de delincuentes en barrio Peñarol

Amplio operativo policial

Tras el ataque, la Policía desplegó un amplio operativo en el barrio y detuvo a un sospechoso.

Durante el procedimiento fueron incautadas dos pistolas, cargadores extendidos y varias municiones. Los investigadores procuran establecer si las armas fueron utilizadas en el ataque.

La Policía también trabaja sobre una vivienda donde uno de los atacantes habría intentado ocultarse. De acuerdo con la información recabada en el lugar, esa finca funcionaría como una boca de venta de drogas.

Los investigadores buscan determinar si hubo más personas involucradas en el ataque y mantienen cercada la zona mientras continúan las actuaciones.

Según la información policial, en los últimos días ya se habían registrado otros episodios con disparos en ese sector del barrio, aunque ninguno de la gravedad del ocurrido en las últimas horas.