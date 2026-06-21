Florida debatió el futuro de la gestión pública con foco en la inteligencia artificial

Panel de innovación

La jornada comenzó con un panel integrado por autoridades de distintos gobiernos departamentales. Participaron el intendente de Florida, Carlos Enciso; el intendente de Flores, Diego Irazabal; el intendente de Durazno, Felipe Algorta; y la secretaria general de la Intendencia de Canelones, Sandra Saffores.

La mesa fue moderada por la directora ejecutiva de la Red de Innovación Local, Victoria Gadea, quien condujo un intercambio centrado en los desafíos que enfrentan las administraciones locales para incorporar nuevas tecnologías a sus procesos de gestión.

Durante el diálogo, los representantes departamentales compartieron experiencias vinculadas a la digitalización de servicios, el uso de información para la toma de decisiones y las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de las políticas públicas. También analizaron los desafíos que enfrentan los gobiernos territoriales para adoptar herramientas innovadoras en contextos de recursos limitados y demandas crecientes por parte de la ciudadanía.

Sector privado

La segunda parte del encuentro estuvo dedicada a la mirada del sector privado. Moderada por el becario embajador Andrés Riva, la mesa reunió a Carolina Esteves, directora de Neuratek; Pablo Richeri, director de tecnología de IUGO; y Favio Viera, director de AG Consultores.

Los expositores presentaron experiencias de implementación tecnológica en distintos ámbitos y reflexionaron sobre las posibilidades de colaboración entre empresas y organismos públicos. Entre los temas abordados figuraron el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial, la gestión de datos, la automatización de procesos y la necesidad de construir marcos de confianza para el uso responsable de estas herramientas.

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la búsqueda de puntos de encuentro entre las necesidades de los gobiernos locales y las capacidades que hoy ofrece el ecosistema tecnológico nacional. La intención fue generar un espacio que permitiera identificar oportunidades de cooperación para impulsar proyectos innovadores con impacto directo en la ciudadanía.

Agenda de discusión

La coordinación general estuvo a cargo de Andrés Riva, Becario Embajador de la Región 6 de Alumni Uruguay y coordinador del Programa CIIAR Uruguay en la Red de Innovación Local. Su trabajo estuvo orientado a promover una agenda de discusión que integrara las perspectivas de los gobiernos departamentales con las experiencias del sector empresarial y académico.

El evento formó parte del Programa Becarios Embajadores 2.0, una iniciativa destinada a fomentar actividades de formación, intercambio y fortalecimiento de vínculos entre Uruguay y Estados Unidos en áreas vinculadas a la educación, la cultura, la innovación y el desarrollo.

La realización de este encuentro en Florida refleja el creciente interés de los gobiernos locales por explorar nuevas herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar la gestión pública. En un escenario marcado por la transformación digital, la inteligencia artificial aparece como una de las tecnologías con mayor potencial para optimizar procesos, fortalecer la planificación y ampliar la capacidad de respuesta de las administraciones frente a las demandas de la sociedad.