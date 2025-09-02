Fucvam en alerta ante atrasos en los pagos del MVOT a cooperativas en obra

Este atraso genera la detención de las obras, el incumplimiento del pago de salarios y de proveedores con la nefasta consecuencia de lo que implica no cumplir con el cronograma de obra", señaló más temprano la gremial.

"En este momento hay dos cooperativas que están comprometidas porque dependían de ese dinero para los pagos al BPS y los salarios", explicó Cal. Y agregó que "hay más cooperativas que están en esa situación, pero han podido capear el temporal con ahorros que tenían".

Partidas no llegaron

La partida de junio, indicó, "no bajó a todas las cooperativas por igual, porque depende del trámite administrativo interno, y estas que llegaron a lo último son las que les dijeron que no hay plata". Entonces se paran las obras, no se pagan salarios, no se paga BPS, se cobran multas del BPS. Hay que ver qué pasa con las partidas de julio que se pagaban en setiembre también".

Indicó que este martes mantuvieron una reunión con el subsecretario de Vivienda, Christian Di Candia, quien quedó a cargo del tema porque, agregó, "a nivel del gabinete tampoco tenían muy clara la situación".

"Las familias cooperativistas que hacen enormes esfuerzos para acceder a la vivienda digna ven obstaculizado este proyecto por la falta de previsión e incumplimiento por parte del Estado", sostiene Fucvam.

Alerta

En cuanto al estado de alerta, recordó que este viene desde la Asamblea Nacional de julio, aunque ahora se viene registrando un agravamiento de la situación.

"Una vez más somos las y los trabajadores quienes terminamos pagando lo que no corresponde y nos preguntamos ¿Le contestarían a los grandes capitales que no hay fondos con tanta liviandad como se le hace a nuestras cooperativas?", culmina Fucvam.