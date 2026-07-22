"Fuera de lugar": Juan Ramón Carrasco pidió disculpas públicas a Sofía Romano

La polémica se originó cuando, durante la transmisión conducida por Alejandro Fantino y de la que también participan Ana Inés Martínez, Rafael Cotelo y Romano, Carrasco lanzó un comentario de connotación misógina dirigido a la periodista.

La frase provocó una inmediata reacción de Romano, quien le respondió: "¿Estás hablando de mí? ¡Sos un ordinario!". Instantes después, Fantino interrumpió el intercambio y manifestó que no estaba dispuesto a compartir el espacio con Carrasco tras lo ocurrido.

El episodio generó un amplio rechazo en redes sociales y reavivó el debate sobre la violencia verbal y el trato hacia las mujeres en los medios de comunicación.

La reflexión de Sofía Romano

Tras el episodio, Romano decidió referirse a lo ocurrido durante la emisión de Segunda mañana, el programa que conduce en La Diaria Radio, y luego compartió su intervención en sus redes sociales.

"Un hombre se fue por las ramas hasta que se le fue la moto", resumió la periodista, quien explicó que no profundizaría en el intercambio porque consideraba que se trató de un episodio "sintomático" de la violencia de género.

Más allá del incidente personal, Romano aprovechó la ocasión para invitar a reflexionar sobre las formas de violencia que siguen naturalizadas en distintos ámbitos y llamó a no permanecer en silencio cuando ocurren este tipo de situaciones.

"Reflexionemos ante estas modalidades naturalizadas. Marquémoslas cuando suceden, a pesar del costo. No nos culpabilicemos por quebrar el ambiente, porque el ambiente ya está quebrado. No seamos condescendientes cuando algo que escuchamos nos hace ruido. Aunque el agravio no sea directo ni personal. Y cuando es directo y personal, levantá la voz. Porque no es contigo, es con todas", expresó.

Las disculpas públicas de Carrasco llegan luego de varios días de cuestionamientos por sus declaraciones y después de que el propio exfutbolista reconociera que había "metido la pata". Con el video enviado a El Observador, formalizó el pedido de perdón dirigido a Romano y a los demás participantes del programa.