Nacional tocó fondo: barras balearon ómnibus de Tigre y hay un herido

Finalizado el juego de ida por la Sudamericana, parciales de Nacional atacaron a balazos dos ómnibus con parciales del cuadro visitante.

Al menos10 disparos al ómnibus

De acuerdo con la informado por la Policía, el hecho se dio cuando parciales tricolores esperaron el vehículos de pasajeros en la zona de ruta 1 y Camino Cibils. Se estima que los uruguayos salieron del Gran Parque Central y fueron directo a la intersección, a sabiendas de que los ómnibus con hinchas pasarían por allí.

En ese momento, efectuaron al menos 10 tiros al ómnibus y uno de los hinchas de Tigre terminó herido. El joven fue enviado a un centro asistencial y se espera un parte médico, según la información primaria.

Los malhechores iban en moto y lograron fugarse de la escena.