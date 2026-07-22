Nacional tocó fondo: barras balearon ómnibus de Tigre y hay un herido

Nacional atraviesa una crisis institucional compleja, pero no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ello. El equipo tocó fondo este martes cuando cayó goleado por Copa Sudamericana ante Tigre en el Gran Parque Central.
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El hincha del bolso reprobó la actuación de su equipo, pero no quedó ahí, porque su fastidio, bronca y malestar siguió fuera del escenario tricolor.
Y los que pagaron los platos rotos fueron los parciales de Tigre, que luego de derrotar 3 a 0 al bolso, recibieron violentas agresiones de los hinchas tricolores.
Finalizado el juego de ida por la Sudamericana, parciales de Nacional atacaron a balazos dos ómnibus con parciales del cuadro visitante.
Al menos10 disparos al ómnibus
De acuerdo con la informado por la Policía, el hecho se dio cuando parciales tricolores esperaron el vehículos de pasajeros en la zona de ruta 1 y Camino Cibils. Se estima que los uruguayos salieron del Gran Parque Central y fueron directo a la intersección, a sabiendas de que los ómnibus con hinchas pasarían por allí.
En ese momento, efectuaron al menos 10 tiros al ómnibus y uno de los hinchas de Tigre terminó herido. El joven fue enviado a un centro asistencial y se espera un parte médico, según la información primaria.
Los malhechores iban en moto y lograron fugarse de la escena.