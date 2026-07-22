Inumet y Metsul pronostican días fríos, inestables y con ráfagas de viento para Uruguay

El Instituto Uruguayo de Meteorología (InUMet) y la agência meteorológica brasileña MetSul coinciden en un diagnóstico claro para los próximos días en Uruguay: el país atravesará una jornada marcada por la humedad, el ambiente frío y la inestabilidad atmosférica, antes de dar paso a un fin de semana con una paulatina mejora.
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Durante las próximas jornadas, el ingreso de aire húmedo desde el Atlántico mantendrá los cielos predominantemente nubosos a cubiertos sobre gran parte del territorio nacional. Se prevé la presencia de precipitaciones aisladas, lloviznas intermitentes y una marcada formación de nieblas y neblinas, especialmente durante las madrugadas y las primeras horas de la mañana, lo que podría dificultar la visibilidad en rutas y carreteras.
Bajas temperaturas y viento persistente en la costa
El ambiente fresco a frío predominará en todo el país. En el Área Metropolitana y la zona Sur, las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 8 °C y 10 °C, mientras que las máximas apenas alcanzarán entre 13 °C y 15 °C. En las zonas rurales del interior, las noches serán aún más frías, favoreciendo la formación de heladas agrometeorológicas.
A este panorama se sumará la persistencia de vientos del sector Sureste y Este con intensidades moderadas a algo fuertes. Se anticipan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h en la franja costera y la zona metropolitana, incrementando la sensación de frío durante las jornadas del miércoles y jueves.
Mejoría paulatina de cara al fin de semana
El escenario comenzará a cambiar gradualmente hacia el cierre de la semana. Para el viernes se espera una rotación de los vientos hacia el sector sudoeste, lo que permitirá el progresivo secado de la masa de aire.
Hacia el sábado y el domingo, tanto InUMet como MetSul proyectan un marcado descenso en la probabilidad de lluvias y una disminución de la nubosidad. Este cambio permitirá un leve repunte de las temperaturas máximas, que podrían rondar entre los 17 °C y 19 °C con períodos de sol, devolviendo condiciones más estables y agradables para las actividades al aire libre.