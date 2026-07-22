Inumet y Metsul pronostican días fríos, inestables y con ráfagas de viento para Uruguay

A este panorama se sumará la persistencia de vientos del sector Sureste y Este con intensidades moderadas a algo fuertes. Se anticipan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h en la franja costera y la zona metropolitana, incrementando la sensación de frío durante las jornadas del miércoles y jueves.

Mejoría paulatina de cara al fin de semana

El escenario comenzará a cambiar gradualmente hacia el cierre de la semana. Para el viernes se espera una rotación de los vientos hacia el sector sudoeste, lo que permitirá el progresivo secado de la masa de aire.

Hacia el sábado y el domingo, tanto InUMet como MetSul proyectan un marcado descenso en la probabilidad de lluvias y una disminución de la nubosidad. Este cambio permitirá un leve repunte de las temperaturas máximas, que podrían rondar entre los 17 °C y 19 °C con períodos de sol, devolviendo condiciones más estables y agradables para las actividades al aire libre.