Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Netflix | guionistas | postularse

Convocatoria

¿Cómo postularse?: Netflix apoya un programa gratuito para formar guionistas en Uruguay

K&S Films abrió una convocatoria gratuita con apoyo de Netflix, ACAU y CAF para formar guionistas de series en Uruguay.

Netflix apoya: Se lanzó un programa gratuito para formar guionistas de series en Uruguay.

Netflix apoya: Se lanzó un programa gratuito para formar guionistas de series en Uruguay.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La iniciativa se desarrolla para impulsar una nueva generación de guionistas uruguayos con herramientas para desarrollar proyectos propios y desempeñarse en writers' room, el modelo de trabajo colaborativo utilizado en la industria de las series.

Para esta primera edición serán seleccionadas 20 personas por un comité integrado por tres especialistas del sector audiovisual. De ellas, diez deberán contar con una idea de serie en desarrollo, mientras que las otras diez podrán postularse sin necesidad de tener un proyecto definido.

¿Quiénes pueden postularse?

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años, tanto uruguayas como extranjeras con al menos cinco años de residencia legal en el país, interesadas en la escritura de series, independientemente de que tengan experiencia previa.

También podrán participar guionistas, escritores, realizadores, productores, estudiantes avanzados y personas provenientes de otros ámbitos vinculados a la creación audiovisual.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 9 de agosto y en este link.

¿Cómo será la formación?

El programa se desarrollará entre setiembre y noviembre de 2026 mediante una modalidad intensiva que combinará clases teóricas, análisis de casos, ejercicios prácticos y tutorías personalizadas.

Durante la capacitación, los participantes trabajarán sobre aspectos centrales de la escritura para series, como:

  • Creación de universos narrativos y personajes.
  • Desarrollo de tramas.
  • Uso de cliffhangers y manejo del ritmo narrativo.
  • Dosificación de la información.
  • Diseño de episodios piloto.
  • Elaboración de biblias de proyecto.
  • Estrategias de pitch para presentar proyectos.

La propuesta incluirá dos encuentros presenciales en Montevideo, que se realizarán los sábados, con los gastos de traslado cubiertos para quienes residan en el interior del país, además de siete instancias virtuales.

La iniciativa apunta a fortalecer el desarrollo del talento local y brindar herramientas para que nuevos proyectos uruguayos puedan insertarse en la industria audiovisual internacional.

FUENTE: Con información de mercadoaudiovisual

Temas

Te puede interesar