¿Cómo postularse?: Netflix apoya un programa gratuito para formar guionistas en Uruguay

¿Quiénes pueden postularse?

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años, tanto uruguayas como extranjeras con al menos cinco años de residencia legal en el país, interesadas en la escritura de series, independientemente de que tengan experiencia previa.

También podrán participar guionistas, escritores, realizadores, productores, estudiantes avanzados y personas provenientes de otros ámbitos vinculados a la creación audiovisual.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 9 de agosto y en este link.

¿Cómo será la formación?

El programa se desarrollará entre setiembre y noviembre de 2026 mediante una modalidad intensiva que combinará clases teóricas, análisis de casos, ejercicios prácticos y tutorías personalizadas.

Durante la capacitación, los participantes trabajarán sobre aspectos centrales de la escritura para series, como:

Creación de universos narrativos y personajes.

Desarrollo de tramas.

Uso de cliffhangers y manejo del ritmo narrativo.

Dosificación de la información.

Diseño de episodios piloto.

Elaboración de biblias de proyecto.

Estrategias de pitch para presentar proyectos.

La propuesta incluirá dos encuentros presenciales en Montevideo, que se realizarán los sábados, con los gastos de traslado cubiertos para quienes residan en el interior del país, además de siete instancias virtuales.

La iniciativa apunta a fortalecer el desarrollo del talento local y brindar herramientas para que nuevos proyectos uruguayos puedan insertarse en la industria audiovisual internacional.