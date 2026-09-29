Gobierno da a conocer este miércoles nuevo precio de los combustibles

Profundo análisis

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, adelantó que el análisis abarcará una ventana más amplia que un solo mes: el cierre de 2026 y el primer trimestre de 2027. El criterio busca evitar movimientos bruscos determinados por una fotografía puntual, aunque también obliga a transparentar cuánto de la diferencia absorberán Ancap o el Estado y durante cuánto tiempo.

En setiembre, el Gobierno mantuvo los precios aun cuando la referencia sugería aumentos de 25% para el gasoil y 1% para la nafta. Esa decisión amortiguó el shock en el surtidor, pero no eliminó la diferencia. Si los valores internacionales continúan altos, postergar el ajuste puede acumular presión sobre el balance de Ancap o generar un costo fiscal indirecto.

Transición

La coyuntura también vuelve a poner en valor la transición energética. Uruguay redujo fuertemente la dependencia del petróleo en la generación eléctrica, pero el transporte continúa atado a los derivados. Electrificar flotas públicas, ampliar el ferrocarril de carga y mejorar el transporte colectivo son políticas de largo plazo que reducen exposición a crisis externas.

Por ahora, el dato confirmado es la recomendación técnica, no un aumento resuelto. La comunicación oficial deberá distinguir ambos planos y explicar los criterios de la decisión. Cuando una variación potencial supera el 37% en un combustible clave, la transparencia no es un detalle: es una condición para evaluar quién paga el shock y qué protección reciben los sectores más afectados.