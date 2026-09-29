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Sociedad Lucas Sugo | duelo |

Conmovedor

"Por ella me voy a levantar": Lucas Sugo contó cómo enfrenta la pérdida de su hija

A más de un mes del fallecimiento de su hija, el músico Lucas Sugo agradeció el apoyo recibido y compartió una profunda reflexión sobre el duelo y el presente.

Lucas Sugo, cantautor uruguayo.&nbsp;

Lucas Sugo, cantautor uruguayo. 

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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“Les quiero agradecer el afecto, la contención y el respeto en este tiempo tan difícil y tan doloroso”, expresó el artista al comienzo de un mensaje audiovisual publicado en su cuenta de Instagram.

En relación a cómo enfrenta la perdida de su hija, expresó: “Toca seguir, de eso se trata la vida, o sea, levantarse y seguir, porque sé que hay alguien que me está mirando y me quiere ver bien, entonces seguimos”.

Y añadió: “Por más que también mi flor amada sepa de que la voy a llorar todos los días de mi vida, también por ella me voy a levantar todos los días con ganas de pelear, dar peleas, seguir adelante y ser feliz por ella, por mi familia, por las personas que me quieren bien”, sostuvo.

Asimismo, dedicó unas palabras al manejo de las preocupaciones cotidianas y a la importancia de enfocarse en el presente. “Recuerden que hay un capital emocional que a veces insistimos en invertir todo ese capital en el mañana y no hay cosa más incierta que que el mañana”, consideró.

"Vivir hoy con menos estrés"

Sobre este punto, añadió: “Si podemos agarrar una buena parte de ese capital emocional, invertirlo en el hoy, vivir hoy con menos estrés y con menos quejas, con menos preocupaciones, creo que sería lo mejor”.

Sugo finalizó el mensaje compartiendo su intención de aplicar esa perspectiva en su vida: “Yo voy a intentar hacerlo así. Les mando un saludo y nos vemos por ahí. Bendiciones”.

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