"Por ella me voy a levantar": Lucas Sugo contó cómo enfrenta la pérdida de su hija

Y añadió: “Por más que también mi flor amada sepa de que la voy a llorar todos los días de mi vida, también por ella me voy a levantar todos los días con ganas de pelear, dar peleas, seguir adelante y ser feliz por ella, por mi familia, por las personas que me quieren bien”, sostuvo.

Asimismo, dedicó unas palabras al manejo de las preocupaciones cotidianas y a la importancia de enfocarse en el presente. “Recuerden que hay un capital emocional que a veces insistimos en invertir todo ese capital en el mañana y no hay cosa más incierta que que el mañana”, consideró.

"Vivir hoy con menos estrés"

Sobre este punto, añadió: “Si podemos agarrar una buena parte de ese capital emocional, invertirlo en el hoy, vivir hoy con menos estrés y con menos quejas, con menos preocupaciones, creo que sería lo mejor”.

Sugo finalizó el mensaje compartiendo su intención de aplicar esa perspectiva en su vida: “Yo voy a intentar hacerlo así. Les mando un saludo y nos vemos por ahí. Bendiciones”.