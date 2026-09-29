Iniciaron sumario a tesorero y cajera de BROU de Pando asaltado en agosto

Nuevas derivaciones de la investigación administrativa llevada a cabo por el asalto al BROU de Pando ocurrido en la tarde del pasado 24 de agosto. La institución resolvió iniciar un sumario sin separación del cargo a una cajera y el tesorero de la sucursal, informó Subrayado y confirmó Caras y Caretas.
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Investigación interna del BROU
Previamente, el BROU ya había iniciado un sumario con remoción del cargo contra el gerente de la sucursal, quien fue trasladado a otro lugar de la institución financiera.
La investigación apunta a que hubo una presunta violación de los protocolos de seguridad que permitió a los ladrones llevarse el botín: 10 millones de pesos, 70 mil dólares y 90 mil euros.
El presidente del BROU, Álvaro García, manifestó a El Observador que "no se debería haber encontrado ese dinero porque el banco, por las medidas de seguridad que tiene, tiene una serie de reglamentaciones internas que implican que un evento de este tipo para una persona que quiera asumir el riesgo de entrar en una sucursal bancaria y hacer un asalto, la idea es que esté muy mal pago eso".
El asalto
El 24 de agosto, minutos antes del cierre del banco, cuatro delincuentes ingresaron armados y se llevaron el dinero en poco más de un minuto.
A nivel de la Justicia, hay tres imputados por el caso. Uno de ellos era quien conducía el auto en el que fugaron y los otros dos por encubrimiento.