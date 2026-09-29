Iniciaron sumario a tesorero y cajera de BROU de Pando asaltado en agosto

El presidente del BROU, Álvaro García, manifestó a El Observador que "no se debería haber encontrado ese dinero porque el banco, por las medidas de seguridad que tiene, tiene una serie de reglamentaciones internas que implican que un evento de este tipo para una persona que quiera asumir el riesgo de entrar en una sucursal bancaria y hacer un asalto, la idea es que esté muy mal pago eso".

El asalto

El 24 de agosto, minutos antes del cierre del banco, cuatro delincuentes ingresaron armados y se llevaron el dinero en poco más de un minuto.

A nivel de la Justicia, hay tres imputados por el caso. Uno de ellos era quien conducía el auto en el que fugaron y los otros dos por encubrimiento.