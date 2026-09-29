Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

Precaución

Inumet emitió alerta amarilla por viento fuerte para la región costera del sur y este

Según Inumet habrá viento sostenido del suroeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, y rachas que pueden alcanzar los 60 a 80 kilómetros por hora

Inumet emitió alerta amarilla por rachas de viento de entre 40 y 60 km/h.

Inumet emitió alerta amarilla por rachas de viento de entre 40 y 60 km/h.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Según el Instituto el área será afectada por vientos sostenidos del suroeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, con rachas que pueden alcanzar los 60 a 80 kilómetros por hora. La probabilidad de que este pronóstico se concrete es mayor al 75%.

Los departamentos afectados serán Montevideo y Maldonado en toda su extensión, así como parte de los departamentos de Canelones, Rocha, San José y Lavalleja. La alerta comenzó a las 15 horas y está vigente hasta la medianoche.

Aviso de tormentas fuertes

El domingo 27 Inumet había publicado un aviso por tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes, para el martes ya se preveía que el sistema afectaría principalmente a las zonas costeras del sur y el este.

Listado completo de localidades

Canelones : Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Migues, Montes, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Luis, Santa Rosa, Sauce, Soca, Tala, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José. Lavalleja : Blanes Viale, Estación Solís, La Coronilla, Mariscala, Minas, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario. Maldonado(Todo el departamento), Montevideo(Todo el departamento), Rocha : 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayen, Punta del Diablo, Rocha, San Luis Al Medio y Velazquez. San José : Ciudad del Plata.

Te puede interesar