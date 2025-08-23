Los gobiernos departamentales de todo el país llevarán adelante una serie de proyectos de infraestructura planificados para el desarrollo en diversas áreas y que fueron aprobados la pasada semana por la Comisión Sectorial de Descentralización (CSD) del Congreso de Intendentes. Hay 11 proyectos en evaluación con una inversión de $ 805 millones.
Gobiernos departamentales aprueban proyectos de desarrollo por millones de dólares
Hay proyectos en 11 departamentos, que suman un presupuesto estimado de más de $ 805 millones, más de U$S 19 millones.