Gobiernos departamentales aprueban proyectos de desarrollo por millones de dólares

La ejecución acumulada del Fondo en 2025 alcanza el 46,5%, mientras que el presupuesto comprometido ya asciende al 93%.

Inversiones en caminos

En este marco se desarrolla el Programa de Mejora de Caminos Rurales Productivos, para el que se aprobó un proyecto en Colonia por $ 65.067.737, mientras que otros cinco se encuentran en evaluación en distintos departamentos.

En tanto en materia de transferencias y certificaciones, durante agosto se procesaron 131 certificaciones correspondientes al avance de proyectos en 56 municipios, por un monto de $ 157.051.000. Tras realizar los descuentos reglamentarios, se transfirieron $ 125.640.784 a los gobiernos locales.

Durante la reunión se informó sobre proyectos ejecutivos en elaboración y evaluación con financiamiento del BID, así como procesos de licitación en curso y certificaciones del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional. Además, se comunicaron los pagos previstos para agosto.