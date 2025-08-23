Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad proyectos | Congreso de Intendentes |

infraestructura

Gobiernos departamentales aprueban proyectos de desarrollo por millones de dólares

Hay proyectos en 11 departamentos, que suman un presupuesto estimado de más de $ 805 millones, más de U$S 19 millones.

Comisión de Descentralización del Congreso de Intendentes.

Comisión de Descentralización del Congreso de Intendentes.

 Foto: Congreso de Intendentes
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Los gobiernos departamentales de todo el país llevarán adelante una serie de proyectos de infraestructura planificados para el desarrollo en diversas áreas y que fueron aprobados la pasada semana por la Comisión Sectorial de Descentralización (CSD) del Congreso de Intendentes. Hay 11 proyectos en evaluación con una inversión de $ 805 millones.

Según informó el organismos, el pasado jueves en la reunión de la mencionada comisión se aprobaron dos proyectos del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) correspondientes a Lavalleja y Maldonado, con una inversión conjunta de $ 114.282.235, además de una ampliación en Cerro Largo por $ 3.952.200.

También se recibió información sobre 26 proyectos actualmente en evaluación, provenientes de 11 departamentos, que suman un presupuesto estimado de más de $ 805 millones, más de U$S 19 millones. Además, se analizaron certificaciones por $174.236.992 correspondientes a obras ejecutadas en julio.

La ejecución acumulada del Fondo en 2025 alcanza el 46,5%, mientras que el presupuesto comprometido ya asciende al 93%.

Inversiones en caminos

En este marco se desarrolla el Programa de Mejora de Caminos Rurales Productivos, para el que se aprobó un proyecto en Colonia por $ 65.067.737, mientras que otros cinco se encuentran en evaluación en distintos departamentos.

En tanto en materia de transferencias y certificaciones, durante agosto se procesaron 131 certificaciones correspondientes al avance de proyectos en 56 municipios, por un monto de $ 157.051.000. Tras realizar los descuentos reglamentarios, se transfirieron $ 125.640.784 a los gobiernos locales.

Durante la reunión se informó sobre proyectos ejecutivos en elaboración y evaluación con financiamiento del BID, así como procesos de licitación en curso y certificaciones del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional. Además, se comunicaron los pagos previstos para agosto.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar