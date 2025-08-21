Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Cerrito | Segunda División |

se fue una nueva fecha

Cerrito se quedó con el clásico y salió del fondo: ¿Cómo están las tablas de la Segunda División?

Rampla Juniors consiguió un triunfo clave para volver a sumar de a tres. La Luz empató y es el nuevo colista de la Segunda División.

Albion avanza a paso de campeón, y los resultados de esta fecha (que se jugó entre martes y miércoles) lo dejan más líder que nunca. Lo más destacado fue el triunfo vital de Cerrito ante Rentistas para salir del pozo y enderezar el camino en la Segunda División.

Tacuarembó volvió a dejar puntos por el camino y la victoria de Deportivo Maldonado pone a los fernandinos como una amenaza real. Atenas no pudo aprovechar para quedar a dos puntos del ascenso directo, luego de perder a manos de Oriental.

En la parte baja de la tabla, Cerrito se quedó con el clásico mientras que Rampla Juniors abrochó tres puntos que son de oro para soñar con la permanencia en el profesionalismo.

Resultados

  • Fénix 0-3 Albion
  • Central Español 0-2 Deportivo Maldonado
  • Rampla Juniors 1-0 Uruguay Montevideo
  • Atenas 1-2 Oriental
  • Rentistas 0-1 Cerrito
  • Tacuarembó 2-2 Colón
  • Artigas 1-1 La Luz

Posiciones de la Segunda División

  1. Albion - 49
  2. Tacuarembó - 40
  3. Deportivo Maldonado - 38
  4. Central Español - 37
  5. Colón - 35
  6. Atenas - 35
  7. Oriental - 35
  8. Rentistas - 34
  9. Fénix - 29
  10. Artigas - 19
  11. Cerrito - 19
  12. Uruguay Montevideo - 18
  13. Rampla Juniors - 16
  14. La Luz - 14

