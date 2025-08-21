Albion avanza a paso de campeón, y los resultados de esta fecha (que se jugó entre martes y miércoles) lo dejan más líder que nunca. Lo más destacado fue el triunfo vital de Cerrito ante Rentistas para salir del pozo y enderezar el camino en la Segunda División.
se fue una nueva fecha
Cerrito se quedó con el clásico y salió del fondo: ¿Cómo están las tablas de la Segunda División?
Rampla Juniors consiguió un triunfo clave para volver a sumar de a tres. La Luz empató y es el nuevo colista de la Segunda División.