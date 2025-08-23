Movilización: denuncian omisión del Estado por el asesinato de Luna

Abate, aseguró que “han habido repetidos casos en los que el Estado omite y condena a que pasen estas cosas, habiendo políticas y medidas para que estas cosas no sucedan y sabemos que en Maldonado se vienen dando repetidas veces con chicas muy jóvenes”.

Abate reclamó la creación de más políticas en defensa de las infancias y mayor presupuesto para aplicarlas.

En el caso de la muerte de Luna, señaló que “falló el Poder Judicial, porque había denuncias de violencia y podían haber habido medidas para proteger a esta niña que se omitieron”, y agregó que “la niña también fue desprotegida por instituciones como INAU, por falta de observación, de seguimiento, y distintos organismos que condenaron a que pasaran estas cosas”.

Una historia de violencia sostenida

la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente (INAU), Claudia Romero, brindó una conferencia de prensa en Maldonado, donde repasó el vínculo de la institución con Luna, la adolescente de 13 años asesinada el martes en Maldonado por su padre, el coronel retirado José María Etchegoyen, quien luego se suicidó.

Romero confirmó que Luna era hija biológica de Etchegoyen, vínculo acreditado en 2015 mediante una prueba de paternidad realizada en Uganda, su país de origen.

El primer contacto de Luna con el Inau se registró en noviembre de 2022, cuando ingresó a un hogar en Salto por dificultades de convivencia y antecedentes de violencia doméstica. Posteriormente, en septiembre de 2023, volvió a ingresar tras denunciar un episodio de violencia por parte de su padre.

En 2024 se establecieron medidas cautelares para restringir el contacto con Etchegoyen, que se prorrogaron hasta mayo de 2025, repasó Romero.

En una audiencia, Luna manifestó el deseo de revincularse con su padre, no de forma individual, sino para participar en actividades familiares, lo que llevó a flexibilizar esas medidas.

El 24 de junio de 2025, la Justicia resolvió levantar las restricciones bajo supervisión y a la espera de un informe técnico que el INAU presentó el 19 de agosto, horas antes del crimen, solicitando una pericia psicológica y psiquiátrica para el padre.

Según el relato recogido por la institución, Luna se encontraba en una consulta de fonoaudiología cuando su padre intentó retirarla. La niña se negó y Etchegoyen se retiró, pero luego regresó con un arma, disparó contra su hija y se quitó la vida.

Romero subrayó que el caso refleja una historia de violencia sostenida, un hecho “extremadamente doloroso”.