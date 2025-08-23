Finalmente quedaron establecidos los cupos por departamento del programa Uruguay Impulsa. Durante la sesión de la Comisión Sectorial de Descentralización se validó la distribución de cupos aprobada por el Plenario del Congreso de Intendentes para cada departamento que alcanza un total de 5.500.
trabajo
Asignan cupos por departamento para Uruguay Impulsa; Canelones cede 16 lugares
El 90% de los cupos mantiene los porcentajes establecidos en 2024; el 10% restante se asignará a los departamentos que registraron un desempleo superior.