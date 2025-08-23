Asignan cupos por departamento para Uruguay Impulsa; Canelones cede 16 lugares

Canelones cedió 16 cupos a Lavalleja.

Cupos por departamento

La distribución final quedó de la siguiente manera:

Artigas: 197

Canelones: 854

Cerro Largo: 187

Colonia: 195

Durazno: 176

Flores: 97

Florida: 166

Lavalleja: 157

Maldonado: 265

Montevideo: 1.287

Paysandú: 298

Río Negro: 171

Rivera: 246

Rocha: 176

Salto: 306

San José: 205

Soriano: 140

Tacuarembó: 213

Treinta y Tres: 165

TOTAL: 5.500

La nueva modalidad del programa permite mejorar sustancialmente las remuneraciones que percibirán los 5.500 beneficiarios, en comparación con la iniciativa anterior, Oportunidad Laboral. En esta oportunidad, la prestación mensual será de $ 19.728 o sea tres bases de prestaciones contributivas (BPC).

Explicó que la OPP destinó U$S 10.000.000 para la edición 2025, lo que significó un esfuerzo gubernamental, ya que no se disponía de presupuesto asignado para este año.