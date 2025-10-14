Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Udelar | movilización |

hubo ocupaciones

Gremios de la Udelar se movilizan por mayor presupuesto para la enseñanza

En la explanada de la Udelar se desarrolla un acto de la Intergremial Universitaria en reclamo de mayores recursos para esa casa de estudios.

Movilización en la Udelar.

Movilización en la Udelar.

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Los gremios de la Universidad de la República (Udelar) realizan una movilización en la explanada de esa casa de estudios en reclamo de mayor presupuesto para la enseñanza. La medida se desarrolla al finalizar una jornada donde varios liceos y el Instituto de profesores Artigas fueron ocupados por docentes y estudiantes.

"Todavía sigue siendo insuficiente para lo que la universidad precisa y para lo que pueda aportar al país (...) la Udelar pidió un incremento del 52% de su prepuesto actual, con estas reasignaciones el presupuesto daría un 2,8% de aumento", dijeron voceros estudiantiles a Subrayado (Canal 10).

Por su parte, el rector de la Udelar, Héctor Cancela señaló que por ahora la Universidad "está a la expectativa". "Esperamos que haya el mayor esfuerzo posible a nivel parlamentario", remarcó.

Más temprano, lo estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (IPA) ocuparon, en el marco de una serie de medidas coordinadas por el movimiento estudiantil que alcanza también a otros centros de enseñanza media y terciaria. Según informaron desde el Centro de Estudiantes del IPA (Ceipa), la acción se inscribe en una jornada de reclamos por mayor presupuesto educativo y por la creación de la Universidad de la Educación autónoma y cogobernada.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar