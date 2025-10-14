Los gremios de la Universidad de la República (Udelar) realizan una movilización en la explanada de esa casa de estudios en reclamo de mayor presupuesto para la enseñanza. La medida se desarrolla al finalizar una jornada donde varios liceos y el Instituto de profesores Artigas fueron ocupados por docentes y estudiantes.
hubo ocupaciones
Gremios de la Udelar se movilizan por mayor presupuesto para la enseñanza
En la explanada de la Udelar se desarrolla un acto de la Intergremial Universitaria en reclamo de mayores recursos para esa casa de estudios.