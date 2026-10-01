Formalizaron a Romina Celeste por cuatro delitos y cumplirá 120 días de prisión preventiva

La Fiscalía le imputó, en calidad de presunta autora, un delito de desacato y un delito de agravio a la autoridad policial, en concurso formal con dos delitos de lesiones personales.

Tras la audiencia, la Justicia dispuso que Papasso cumpla prisión preventiva durante 120 días, mientras continúa el proceso y se espera el juicio oral. La defensa apeló la medida cautelar.

La detención se produjo el miércoles en Montevideo. Papasso se presentó en la Seccional 15.ª, ubicada en el barrio La Unión, y manifestó que se había enterado de que estaba requerida. La Policía constató que existía una orden de detención librada en su contra y procedió a detenerla.

Su reclusión en Juan Soler

El episodio investigado ocurrió durante la permanencia de Papasso en la Unidad N.º 10 Juan Soler del INR, ubicada en el kilómetro 41,500 de la Ruta 11, a unos cinco kilómetros de San José de Mayo.

Papasso estuvo recluida en ese establecimiento desde junio de 2024, luego de ser condenada por las denuncias falsas presentadas contra el entonces precandidato a la Presidencia Yamandú Orsi.

Según la información policial difundida previamente, durante su permanencia en Juan Soler tuvo situaciones con funcionarios que derivaron en sanciones y posteriormente en traslados a otros centros penitenciarios. Fue liberada en noviembre de 2025.