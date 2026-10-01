Detuvieron a Romina Celeste por un caso de desacato

Romina Celeste Papasso fue detenida este miércoles en Montevideo y deberá declarar ante la Fiscalía de San José por un caso de desacato contra una funcionaria del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
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Según información policial a la que accedió, Papasso se presentó este miércoles en la Seccional 15ª, ubicada en el barrio La Unión, y manifestó que se había enterado de que estaba requerida.
Una vez que la Policía constató que existía una orden de detención librada en su contra, quedó detenida.
El caso está relacionado con una situación ocurrida durante su reclusión en la Unidad Nº 10 Juan Soler del INR, ubicada en el kilómetro 41,500 de la Ruta 11, a unos cinco kilómetros de San José de Mayo.
Audiencia este jueves
Papasso estuvo recluida en ese establecimiento desde junio de 2024, luego de ser condenada por las denuncias falsas presentadas contra el entonces precandidato a la Presidencia Yamandú Orsi.
Durante su permanencia en Juan Soler tuvo situaciones con funcionarios que derivaron en sanciones y posteriormente en traslados a otros centros penitenciarios. Fue liberada en noviembre de 2025.
En las últimas horas, la Fiscalía de San José solicitó su detención por un delito de desacato vinculado a una funcionaria del centro penitenciario de Juan Soler.
Fuentes de la Fiscalía señalaron que la audiencia ante la Justicia de San José se realizaría este jueves.