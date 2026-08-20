Hombre que andaba a los tiros fue detenido en Casavalle con siete pistolas en su mochila

Un hombre fue detenido con siete armas de fuego (pistolas), tras una intervención de la Policía por una alerta por disparos que emitió el sistema ShotSpotter y llevó a que efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) se dirigieran a la zona de Casavalle en busca de los responsables.
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Fue entonces que en las primeras horas del miércoles 19 de agosto, que los policías llegaron al pasaje B y 150, que es jurisdicción de la Seccional 17 (Casavalle), como parte del seguimiento que realizaban a dos hombres que iban en una moto desde dónde se habían realizado disparos de arma de fuego.
Luego de los disparos, ambos huyeron en el birrodado hacia la calle Dr. Abel Chiflet, donde fueron perdidos de vista. A partir de ese momento se desplegó un operativo para localizar a los involucrados.
Uno de ellos, el acompañante de la moto que empuñaba un arma de fuego según detectó la Policía, fue interceptado posteriormente cuando iba caminando. El individuo intentó darse a la fuga, fue detenido por los efectivos, que luego hallaron en su mochila siete pistolas con sus respectivos cargadores.