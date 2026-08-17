Adolescente fue asesinado de un tiro en Pérez Castellanos: le disparó un amigo con arma de la Policía

Un adolescente de 17 años fue asesinado de un disparo sobre las 2:30 de este lunes en su casa ubicada en la calle Héctor Luis Odriozola, casi avenida Jacobo Varela, en el barrio Pérez Castellanos (Montevideo). La madre de la víctima llamó al 911 luego de que su hijo discutiera con un amigo. Según dijo a la Policía, fue el joven de 19 años quien disparó.