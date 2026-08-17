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Sociedad Asesinado | adolescente | Policía

Violencia

Adolescente fue asesinado de un tiro en Pérez Castellanos: le disparó un amigo con arma de la Policía

Un adolescente de 17 años fue asesinado de un tiro en su casa del barrio Pérez Castellanos por parte de un amigo, denunció su madre. El joven ya está detenido.

Joven de 19 años está detenido por el homicidio.

Joven de 19 años está detenido por el homicidio.
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Por Redacción Caras y Caretas

Un adolescente de 17 años fue asesinado de un disparo sobre las 2:30 de este lunes en su casa ubicada en la calle Héctor Luis Odriozola, casi avenida Jacobo Varela, en el barrio Pérez Castellanos (Montevideo). La madre de la víctima llamó al 911 luego de que su hijo discutiera con un amigo. Según dijo a la Policía, fue el joven de 19 años quien disparó.

La madre y su pareja lograron quitarle el arma al joven tirador; y cuando llegó la Policía a la vivienda, encontró al adolescente ya muerto sobre una cama.

Arma usada para el homicidio era de la Policía

detuvo al presunto autor del disparo mortal, al que se le incautó el arma de fuego: una pistola HK del Ministerio del Interior, que estaba cargada con 10 cartuchos calibre 9 milímetros.

Según consignó Subrayado, el arma estaba requerida desde febrero de 2016, cuando fue hurtada de la casa de un efectivo policial.

En el lugar de los hechos, la Policía Científica realizó varias pericias y levantó evidencias que serán analizadas para determinar las circunstancias del homicidio y establecer la responsabilidad del detenido que ya fue puesto a disposición de la Fiscalía.

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