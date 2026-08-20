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Política Frente Amplio |

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El Frente Amplio respaldó a Fabiana Goyeneche tras "ataques y exposición pública"

Frente Amplio respaldó a Goyeneche tras los ataques por discusión política y exigió un debate con información veraz.

Fabiana Goyeneche.

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La Presidencia del Frente Amplio emitió una declaración pública en la que expresó su preocupación y total respaldo a Fabiana Goyeneche ante la ola de cuestionamientos y señalamientos de los que ha sido objeto a raíz de un trámite administrativo vinculado al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Desde la fuerza de gobierno se enfatizó que la discusión política sobre normas y decisiones es indispensable en democracia, pero se rechazó enfáticamente que el debate se construya sobre una versión falsa de los hechos.

El comunicado del FA

“Lo que no podemos aceptar es que esa discusión se construya sobre una versión de los hechos que atribuye a una compañera acciones que no realizó y que termina colocando sobre ella, de manera personal, la responsabilidad por una decisión adoptada por la administración”, sostiene la declaración del Frente Amplio.

Para disipar dudas, el comunicado aclara el origen del trámite salarial y asegura que la dirigente no gestionó ningún beneficio para sí misma:

“Fabiana Goyeneche no presentó un escrito ante Jurídica, no solicitó la elaboración de una norma ni pidió la creación de un beneficio para sí misma. En el marco de su desempeño en comisión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, realizó una consulta administrativa ante la existencia de respuestas contradictorias respecto a cómo se implementaba el pago de un rubro salarial ya existente; no un pago adicional ni una compensación extraordinaria”.

Asimismo, la fuerza política explicó que la tramitación posterior corrió exclusivamente por cuenta del organismo:

“La decisión posterior de elaborar una norma fue adoptada por la Administración y, de acuerdo con la información disponible, tenía alcance general para las personas funcionarias comprendidas en esa situación. No fue una norma solicitada ni gestionada por Fabiana Goyeneche”.

En ese sentido, la fuerza de izquierda advirtió sobre el impacto del hostigamiento en la actividad pública y diferenció la crítica legítima de los actos de descalificación:

“La violencia política basada en género no se expresa únicamente a través de amenazas o insultos explícitamente sexistas. También puede operar mediante mecanismos de exposición, descrédito y señalamiento que buscan erosionar la legitimidad de las mujeres que ocupan responsabilidades públicas, convirtiéndolas personalmente en objeto de escarnio”.

“No afirmamos que toda crítica hacia una mujer constituya violencia política de género... Pero precisamente por eso debemos ser capaces de distinguir la crítica política legítima de aquellas prácticas que tergiversan hechos, personalizan decisiones institucionales y alimentan dinámicas de hostigamiento y disciplinamiento”.

Finalmente, la declaración concluye haciendo una defensa de la verdad y de la participación femenina en la esfera pública:

“Reivindicamos el valor de la verdad como un principio esencial de la práctica política y democrática... La democracia necesita más mujeres participando, decidiendo y ocupando espacios de responsabilidad. Y necesita una discusión pública capaz de ser firme sin convertirse en violencia”.

Declaración completa del FA: https://www.frenteamplio.uy/declaracion-ante-los-ataques-y-la-exposicion-publica-hacia-fabiana-goyeneche/

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