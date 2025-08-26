Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Día Nacional de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios | problemáticas | anorexia

Cuidado

Hoy es el Día Nacional de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios

Hablemos sobre la importancia de prevenir, detectar y tratar a tiempo los trastornos alimenticios, problemáticas que afectan cada vez a más jóvenes en el país.

Día Nacional de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios

Día Nacional de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios

 s/d
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Este lunes se conmemora en Uruguay el Día Nacional de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios, una fecha destinada a generar conciencia sobre enfermedades como la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón, que afectan de manera creciente a adolescentes y jóvenes.

La iniciativa, establecida por ley en 2020, busca promover la detección temprana, el acceso a tratamientos integrales y la reducción del estigma que rodea a estas patologías, que afectan cada vez a más jóvenes en el país. Especialistas alertan sobre el impacto de las redes sociales y la falta de recursos en el sistema de salud.

Problemáticas en aumento

Según datos manejados por organizaciones de salud, los trastornos alimenticios presentan una tendencia al alza en Uruguay, especialmente en mujeres jóvenes, aunque los varones también se ven afectados. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 70 millones de personas padecen algún trastorno alimenticio, siendo una de las principales causas de muerte entre adolescentes después de los accidentes de tránsito.

Los especialistas señalan que la presión estética, los modelos irreales promovidos en redes sociales y los discursos gordofóbicos contribuyen a la aparición de estas patologías. Entre las señales de alerta se encuentran la restricción excesiva de alimentos, el aislamiento social, el ejercicio compulsivo y la distorsión de la imagen corporal. “Cuanto antes se detecte, mayores son las posibilidades de recuperación”, subrayan desde la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia.

Políticas públicas

En Uruguay, la cobertura de tratamientos específicos continúa siendo limitada y las familias denuncian largas listas de espera en el sistema público. Organizaciones de pacientes reclaman políticas integrales que incluyan prevención en centros educativos, campañas sostenidas de sensibilización y equipos interdisciplinarios en salud.

Este día es una oportunidad para reflexionar sobre los mensajes que circulan en la sociedad, derribar mitos y acompañar a quienes transitan estas enfermedades. “No son un capricho, son patologías graves que requieren comprensión y tratamiento”, remarcan los expertos.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar