Hoy es el Día Nacional de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios

Los especialistas señalan que la presión estética, los modelos irreales promovidos en redes sociales y los discursos gordofóbicos contribuyen a la aparición de estas patologías. Entre las señales de alerta se encuentran la restricción excesiva de alimentos, el aislamiento social, el ejercicio compulsivo y la distorsión de la imagen corporal. “Cuanto antes se detecte, mayores son las posibilidades de recuperación”, subrayan desde la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia.

Políticas públicas

En Uruguay, la cobertura de tratamientos específicos continúa siendo limitada y las familias denuncian largas listas de espera en el sistema público. Organizaciones de pacientes reclaman políticas integrales que incluyan prevención en centros educativos, campañas sostenidas de sensibilización y equipos interdisciplinarios en salud.

Este día es una oportunidad para reflexionar sobre los mensajes que circulan en la sociedad, derribar mitos y acompañar a quienes transitan estas enfermedades. “No son un capricho, son patologías graves que requieren comprensión y tratamiento”, remarcan los expertos.