La Intendencia de Montevideo (IM) definió cuándo comenzarán las medidas de fiscalización en el marco de un paquete que busca mejorar el tránsito de la ciudad. La comuna anunció que se dispondrá de cartelería para el control de estacionamiento y la detención indebida con cámaras.
"Controlado"
IM anunció cuándo comenzará a multar por estacionamiento indebido
La Intendencia de Montevideo instaló los carteles que anuncian la prohibición de estacionar en varias zonas de la capital y controla con cámaras de vigilancia.