Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

"Controlado"

IM anunció cuándo comenzará a multar por estacionamiento indebido

La Intendencia de Montevideo instaló los carteles que anuncian la prohibición de estacionar en varias zonas de la capital y controla con cámaras de vigilancia.

La Intendencia de Montevideo comenzará a multar por estacionamiento indebido a partir del 10 de octubre.

La Intendencia de Montevideo comenzará a multar por estacionamiento indebido a partir del 10 de octubre.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La Intendencia de Montevideo (IM) definió cuándo comenzarán las medidas de fiscalización en el marco de un paquete que busca mejorar el tránsito de la ciudad. La comuna anunció que se dispondrá de cartelería para el control de estacionamiento y la detención indebida con cámaras.

Precisamente, la IM indicó que será a partir del próximo 10 de octubre que comenzará la fiscalización y, en caso de estacionar en zonas prohibidas, la multa será de 2 unidades reajustables (UR), que hoy en día son $ 3.672.

Cartelería

Con respecto a la cartelería, dirá “controlado”: en esos lugares se considerará prohibido estacionar, de acuerdo con el comunicado.

“Esta medida será implementada junto a una serie de acciones de ordenamiento, fiscalización, adaptación y coordinación que tienen el objetivo de contribuir a un Montevideo más ágil con una movilidad más eficiente, segura y disfrutable”, asegura el comunicado oficial.

Los equipos de fiscalización con cámaras y nueva cartelería están ubicados en:

  • Bv. España, entre Roque Graseras y rambla República del Perú (acera oeste).

  • Av. Italia, entre Presidente Berro y Avelino Miranda (acera norte).

  • Minas, entre Guayabos y Av. 18 de Julio (acera oeste).

  • Goes, entre Bv. Artigas y Duvimioso Terra (acera norte).

  • Av. José Belloni, entre Teniente Galeano y Av. Gral. Flores (acera oeste).

  • Av. Luis Alberto de Herrera, entre Gualeguay y el monumento a Luis Batlle Berres (acera oeste).

  • Colonia, entre Arenal Grande y Av. Daniel Fernández Crespo (acera norte).

Dejá tu comentario

Te puede interesar