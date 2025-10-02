Perchman volvió a cuestionar a la hinchada de Nacional y la comparó con la de Peñarol

“Con Nacional hay un microclima negativo en general”, comenzó diciendo Perchman en uno de los tramos del intercambio, en el que se refirió a la actualidad de los tricolores.

Perchman comparó a las hinchadas

“Lo de la gente lo dije el otro día. Escuchame: vamos a decir las cosas como son”, dijo, para comparar: “El sábado llevó más gente Peñarol, lloviendo y a las 6 de la tarde, que nosotros a las 4 con sol y después de ganar dos partidos consecutivos importantes. ¿O no?”.

Javier Moreira, conductor del programa, respondió ante la inquisitoria: “Mirá, me dejás helado, sinceramente, porque la verdad…”.

“¿Por qué? Esto que te digo es objetivo”, respondió Perchman, y el relator expresó: “550 pesos, una Olímpica, a fin de mes. Hay temas más importantes que hablar de la hinchada”.

“Nadie dijo que el tema es la hinchada, pero a mí me gustaría que hubiera otro tipo de apoyo al equipo; lo necesita y precisa sentirse respaldado”, dijo nuevamente el dirigente, que fue a más: “¿Cuál es el apoyo? La silbatina del final en un partido que merecimos ganarlo por dos o tres goles, con dos penales no cobrados. ¿Cuál es el apoyo?”.

"Para mí es mucho más fácil tener otro discurso, pero este año voy a apoyar a estos jugadores y este plantel, que es lo que tenemos”, dijo más tarde.

También apuntó a la sanción recibida con la quita de tres puntos por los incidentes del clásico final del Intermedio: “Sabemos cómo se puso en jaque el campeonato: fue en los tres puntos que perdimos por la bengala. Hoy tendríamos siete puntos de distancia en la tabla (Anual)”.

“Nacional tiene la chance intacta de ser campeón uruguayo. Está cuatro puntos arriba. En cualquier otro momento es una ventaja linda; ahora, lo que se ve es un microclima todo negativo”, cerró.