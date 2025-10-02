Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Perchman | Peñarol | Nacional

¿Cuál es el apoyo?

Perchman volvió a cuestionar a la hinchada de Nacional y la comparó con la de Peñarol

“¿Cuál es el apoyo? La silbatina del final en un partido que merecimos ganarlo por dos o tres goles, con dos penales no cobrados. ¿Cuál es el apoyo?”, dijo Perchman.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Nacional lleva dos años sin lograr el Campeonato Uruguayo y existe un nerviosismo inusitado En las últimas horas se generó una nueva polémica que involucró al vicepresidente del club e incendió las redes.

El vicepresidente tricolor, Flavio Perchman, en una extensa entrevista con el programa partidario Pasión tricolor (Del Molino FM), comparó la asistencia de público en el duelo de Peñarol con Cerro Largo y los tricolores ante Juventud, ambos en el Centenario el pasado fin de semana, para graficar “el microclima negativo” que rodea su institución.

“Con Nacional hay un microclima negativo en general”, comenzó diciendo Perchman en uno de los tramos del intercambio, en el que se refirió a la actualidad de los tricolores.

Perchman comparó a las hinchadas

“Lo de la gente lo dije el otro día. Escuchame: vamos a decir las cosas como son”, dijo, para comparar: “El sábado llevó más gente Peñarol, lloviendo y a las 6 de la tarde, que nosotros a las 4 con sol y después de ganar dos partidos consecutivos importantes. ¿O no?”.

Javier Moreira, conductor del programa, respondió ante la inquisitoria: “Mirá, me dejás helado, sinceramente, porque la verdad…”.

“¿Por qué? Esto que te digo es objetivo”, respondió Perchman, y el relator expresó: “550 pesos, una Olímpica, a fin de mes. Hay temas más importantes que hablar de la hinchada”.

“Nadie dijo que el tema es la hinchada, pero a mí me gustaría que hubiera otro tipo de apoyo al equipo; lo necesita y precisa sentirse respaldado”, dijo nuevamente el dirigente, que fue a más: “¿Cuál es el apoyo? La silbatina del final en un partido que merecimos ganarlo por dos o tres goles, con dos penales no cobrados. ¿Cuál es el apoyo?”.

"Para mí es mucho más fácil tener otro discurso, pero este año voy a apoyar a estos jugadores y este plantel, que es lo que tenemos”, dijo más tarde.

También apuntó a la sanción recibida con la quita de tres puntos por los incidentes del clásico final del Intermedio: “Sabemos cómo se puso en jaque el campeonato: fue en los tres puntos que perdimos por la bengala. Hoy tendríamos siete puntos de distancia en la tabla (Anual)”.

“Nacional tiene la chance intacta de ser campeón uruguayo. Está cuatro puntos arriba. En cualquier otro momento es una ventaja linda; ahora, lo que se ve es un microclima todo negativo”, cerró.

